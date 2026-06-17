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Acordul dintre SUA și Iran, lovitură grea pentru Israel. Netanyahu, pus în fața faptului împlinit. „Frontul din Liban are cel mai mare potențial de a deraia înțelegerea”

Cristian Lisandru
Acordul dintre SUA și Iran, lovitură grea pentru Israel. Netanyahu, pus în fața faptului împlinit. „Frontul din Liban are cel mai mare potențial de a deraia înțelegerea”
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Acordul dintre SUA și Iran este o lovitură grea pentru Israel. Statele Unite și Iranul au anunțat acordul privind un cadru care include un armistițiu de 60 de zile și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Memorandumul de înțelegere urmează să fie semnat, pe 19 iunie, la Geneva.  Acest acord deschide calea pentru negocieri privind ambițiile nucleare ale Iranului, un factor central al războiului.

Detaliile acordului rămân neclare. Ambele părți par să fi convenit asupra încetării operațiunilor militare pe toate fronturile și asupra ridicării blocadelor respective asupra traficului maritim prin strâmtoare.

Iranul va reitera promisiunile anterioare de a nu dobândi niciodată arme nucleare.

  • Se va angaja în negocieri tehnice cu Statele Unite privind viitorul programului său nuclear.
  • În următoarele 60 de zile, aceste discuții se vor concentra pe starea stocului de uraniu puternic îmbogățit al Iranului și pe capacitatea sa de a îmbogăți uraniu.
  • În schimb, Iranul va primi probabil stimulente economice semnificative.
  • Va primi inclusiv acces la miliarde de dolari în active înghețate și ridicarea sancțiunilor.

Se așteaptă ca unele elemente ale acordului să fie anunțate odată cu semnarea acestuia. Altele s-ar putea să nu fie niciodată recunoscute public.

„Ambele părți vor începe o campanie rapidă pentru a controla narațiunea”, notează Will Todman și Mona Yacoubian într-o analiză publicată de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS).

Donald Trump | Foto – Mediafax

Acordul, o ușurare uriașă pentru statele arabe din Golf”

Statele Unite și Iranul vor revendica ambele victoria, dar au pierdut în moduri importante.

Pentru președintele Trump, principalul succes al acordului este redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Este punctul strategic prin care trece o cincime din comerțul cu petrol și gaze.

Acest lucru va relaxa piețele energetice globale. Dar închiderea strâmtorii a fost o consecință directă a războiului. Deși regimul iranian a supraviețuit, acesta va ieși din război cu o criză economică gravă și cu capacități militare reduse.

  • Acordul reprezintă o ușurare uriașă pentru statele arabe din Golf.
  • Acestea au suportat greul atacurilor iraniene continue și s-au confruntat cu perturbări economice severe.
  • Bahrain, Irak, Kuweit și Qatar nu au avut alternativă la Strâmtoarea Ormuz pentru exporturile maritime.
  • Vor beneficia în special de reluarea fluxurilor critice de petrol și gaze.

Acordul este o lovitură majoră pentru Israel și în special pentru prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care consideră Iranul o amenințare existențială. Războiul din Iran a fost larg susținut în Israel, iar Netanyahu se confruntă cu alegeri dificile în lunile următoare”, explică autorii analizei.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului / Foto – Mediafax

„Președintele Trump ar trebui să cheltuiască un capital politic semnificativ pentru a-l presa pe prim-ministrul Netanyahu”

Frontul din Liban are cel mai mare potențial de a deraia acordul dintre SUA și Iran”, consideră autorii analizei.

„Liderii iranieni au susținut că acordul include o încetare a ostilităților între Israel și Hezbollah.

  • Prim-ministrul Netanyahu a respins această afirmație.
  • Este puțin probabil ca Israelul să se retragă din zonele din sudul Libanului pe care le ocupă.

Președintele Trump ar trebui să cheltuiască un capital politic semnificativ pentru a-l presa pe prim-ministrul Netanyahu să pună capăt operațiunilor militare din Liban, cu perspective incerte de succes.

Președintele Trump ar trebui să cheltuiască un capital politic semnificativ pentru a-l presa pe prim-ministrul Netanyahu / Foto – Mediafax

Negocierile tehnice privind dosarul nuclear al Iranului se vor dovedi dificile. Ultima dată când Iranul și Statele Unite au obținut un acord nuclear cuprinzător a fost în 2015, după doi ani de negocieri.

  • Teheranul a semnalat o lipsă de disponibilitate pentru compromisuri cu privire la cerințele cheie.
  • Iranul va încerca să câștige timp.
  • Știe că este puțin probabil ca președintele Trump să reia campania militară în perioada premergătoare alegerilor intermediare din noiembrie.

Președintele Trump se va întâlni cu liderii europeni și arabi la summitul G7 din Franța, săptămâna aceasta, 15-17 iunie. Aliații europeni vor încerca să demonstreze că pot consolida acordul prin contribuția cu resurse navale la o inițiativă de securizare a Strâmtorii Hormuz. Este un lucru pe care președintele Trump l-a cerut de mult timp”, mai scriu autorii analizei publicate de CSIS.

Negocierile tehnice privind dosarul nuclear al Iranului se vor dovedi dificile / Foto – Mediafax

Miliarde de dolari pentru Iran

Amploarea, natura și momentul stimulentelor economice acordate Iranului rămân neclare. Presa iraniană a relatat că Statele Unite vor elibera în avans active iraniene înghețate în valoare de 12 miliarde de dolari.

Oficialii americani neagă acest lucru.

Modalități creative de canalizare a banilor către Iran ar putea permite președintelui Trump să diferențieze acest acord de acordurile anterioare pe care le-a criticat aspru.

Reportaje recente susțin că Emiratele Arabe Unite (EAU) au fost de acord în secret să elibereze miliarde de dolari în active iraniene înghețate în schimbul încetării atacurilor Iranului asupra micii națiuni din Golf. EAU neagă aceste informații”, mai scriu autorii analizei.

Care vor fi următoarele mutări ale lui Netanyahu? / Foto – Mediafax

„Iranul va continua să reprezinte o amenințare pentru statele arabe și Israel”

Statele arabe din Golf ar putea, de asemenea, să își intensifice implicarea față de Iran pentru a crea interdependență economică, cu scopul de a stimula Iranul să nu le mai atace.

Atacurile israeliene și americane au redus semnificativ capacitățile militare ale Iranului. Acordul pare să susțină surse cheie de proiecție a puterii Iranului în tot Orientul Mijlociu.

La anunțarea acordului, nici președintele Trump, nici liderii iranieni nu au menționat diverse probleme care au tulburat de mult timp regiunea, inclusiv programul de rachete balistice al Iranului sau sprijinul acordat partenerilor și intermediarilor săi.

Ca atare, Iranul va continua să reprezinte o amenințare pentru statele arabe și Israel”, avertizează autorii analizei.

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