De ce a dat foaia goală acest elev din Alba Iulia la subiectul II de la Evaluarea Națională: „Nu-s eu cu rezumatele. Eu sunt..”

De ce a dat foaia goală acest elev din Alba Iulia la subiectul II de la Evaluarea Națională

„Am avut rezumat, la final, dar nu am știut. Nu-s cu rezumatul, dacă pica un argumentativ, știam…narativ.

Rep: „Prin urmare, a fost destul de greu…”

„Da”.

Întrebat fiind la ce notă se așteaptă, elevul a zis că un 5 sau un 6. El ar vrea să meargă la Liceul Tehnologic Alexandru Domșa din Alba.

Evaluare Națională 2026. Ce subiecte le-au picat elevilor la Limba și literatura Română

Subiectele la Limba și literatura română pentru Evaluarea Națională 2026 sunt organizate în două părți.

Subiectul I valorează 70 de puncte și conține două texte la prima vedere. Este alcătuit din două părți: A și B. La punctul A, elevii trebuie să rezolve nouă cerințe pe baza textelor. La punctul B au de rezolvat încă opt cerințe. Sunt vizate gramatica, vocabularul și analiza morfo-sintactică.

Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VI-a continuă, miercuri, cu proba la Matematică și Științe ale naturii

Elevii de clasa a VI-a au susținut miercuri, 27 mai 2026, proba la Matematică și Științe ale naturii din cadrul Evaluării Naționale, după ce marți au participat la testarea la Limbă și comunicare. Examenul se desfășoară în timpul orelor de curs, iar timpul alocat rezolvării subiectelor este de 60 de minute, calculate din momentul în care broșurile sunt distribuite în săli.

REGULI pentru elevi la examenul de Evaluare Națională. Ce obiecte sunt interzise în sălile de examen

Absolvenții de clasa a VIII-a ar putea fi evaluați din mai multe materii pentru admiterea la liceu, chiar de anul viitor. Propunerea a făcut-o ministrul Educației, în raportul de diagnoză asupra sistemului de învățământ.

Acesta spune că elevii trebuie să fie evaluați pe toate cele opt competențe care se regăsesc în profilul absolventului, însă asta nu înseamnă că vor fi în total cinci sau opt examene, deși nici varianta finală de examen nu a fost avansată.