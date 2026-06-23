Prima pagină » Educație » De ce a dat foaia goală acest elev din Alba Iulia la subiectul II de la Evaluarea Națională: „Nu-s eu cu rezumatele. Eu sunt..”

De ce a dat foaia goală acest elev din Alba Iulia la subiectul II de la Evaluarea Națională: „Nu-s eu cu rezumatele. Eu sunt..”

De ce a dat foaia goală acest elev din Alba Iulia la subiectul II de la Evaluarea Națională:
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

De ce a dat foaia goală acest elev din Alba Iulia la subiectul II de la Evaluarea Națională: „Nu-s eu cu rezumatele. Eu sunt..”

De ce a dat foaia goală acest elev din Alba Iulia la subiectul II de la Evaluarea Națională

„Am avut rezumat, la final, dar nu am știut. Nu-s cu rezumatul, dacă pica un argumentativ, știam…narativ.

Rep: „Prin urmare, a fost destul de greu…”

„Da”.

Întrebat fiind la ce notă se așteaptă, elevul a zis că un 5 sau un 6. El ar vrea să meargă la Liceul Tehnologic Alexandru Domșa din Alba.

Evaluare Națională 2026. Ce subiecte le-au picat elevilor la Limba și literatura Română

Subiectele la Limba și literatura română pentru Evaluarea Națională 2026 sunt organizate în două părți.

Subiectul I valorează 70 de puncte și conține două texte la prima vedere. Este alcătuit din două părți: A și B. La punctul A, elevii trebuie să rezolve nouă cerințe pe baza textelor. La punctul B au de rezolvat încă opt cerințe. Sunt vizate gramatica, vocabularul și analiza morfo-sintactică.

Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VI-a continuă, miercuri, cu proba la Matematică și Științe ale naturii

Elevii de clasa a VI-a au susținut miercuri, 27 mai 2026, proba la Matematică și Științe ale naturii din cadrul Evaluării Naționale, după ce marți au participat la testarea la Limbă și comunicare. Examenul se desfășoară în timpul orelor de curs, iar timpul alocat rezolvării subiectelor este de 60 de minute, calculate din momentul în care broșurile sunt distribuite în săli.

REGULI pentru elevi la examenul de Evaluare Națională. Ce obiecte sunt interzise în sălile de examen

Absolvenții de clasa a VIII-a ar putea fi evaluați din mai multe materii pentru admiterea la liceu, chiar de anul viitor. Propunerea a făcut-o ministrul Educației, în raportul de diagnoză asupra sistemului de învățământ.

Acesta spune că elevii trebuie să fie evaluați pe toate cele opt competențe care se regăsesc în profilul absolventului, însă asta nu înseamnă că vor fi în total cinci sau opt examene, deși nici varianta finală de examen nu a fost avansată.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Evaluarea Națională 2026. Proba la Limba și literatura română începe luni, 22 iunie. Tot ce trebuie să știe elevii despre programul examenului
08:59
Evaluarea Națională 2026. Proba la Limba și literatura română începe luni, 22 iunie. Tot ce trebuie să știe elevii despre programul examenului
NEWS ALERT Protest masiv în București al sindicaliștilor din Educație. Angajații din învățământ se retrag de la Palatul Parlamentului
08:56, 17 Jun 2026
Protest masiv în București al sindicaliștilor din Educație. Angajații din învățământ se retrag de la Palatul Parlamentului
EDUCAȚIE Se schimbă examenul de bacalaureat, din 2030. Ce modificări a decis ministrul interimar al Educației
08:14, 17 Jun 2026
Se schimbă examenul de bacalaureat, din 2030. Ce modificări a decis ministrul interimar al Educației
EDUCAȚIE Programul de guvernare Tomac. Salariile profesorilor ar putea fi corelate cu veniturile din Sănătate. Ce arată documentul
08:57, 14 Jun 2026
Programul de guvernare Tomac. Salariile profesorilor ar putea fi corelate cu veniturile din Sănătate. Ce arată documentul
EDUCAȚIE Bacalaureat 2026 | Când are loc evaluarea competențelor digitale. Zilele în care vor fi susținute probele scrise
08:57, 13 Jun 2026
Bacalaureat 2026 | Când are loc evaluarea competențelor digitale. Zilele în care vor fi susținute probele scrise
EDUCAȚIE Bacalaureat 2026. Elevii susțin astăzi examenul oral la proba maternă. Condiții obligatorii pentru promovare
10:01, 10 Jun 2026
Bacalaureat 2026. Elevii susțin astăzi examenul oral la proba maternă. Condiții obligatorii pentru promovare
Mediafax
Valuri de căldură mai lungi decât în deceniile trecute. AVERTISMENTUL experților
Digi24
Nou val de recrutare forțată în armata rusă: datornicii și foștii deținuți, printre ținte. Mișcarea Ateș: Nu semna nimic sub amenințări
Cancan.ro
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Adevarul
Miza de 60 de miliarde de euro: România înfruntă Germania și Franța pentru noul buget UE. Ce șanse avem
Mediafax
Factorul SURPRIZĂ care ar putea dicta evoluția prețului petrolului
Click
Unde fuge în vacanță Andreea Bălan după soțul ei, Victor Cornea. Cât de răsfățată este artista de tenismen
Digi24
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor Dan. Scenariile de lucru
Cancan.ro
Cât costă un singur mic, într-o autoservire din Mamaia, acum, în iunie 2026
Ce se întâmplă doctore
Andreea Sasu, imagini incendiare după ce a ieșit din spital! A pozat din nou provocator. Așa l-a cucerit pe Philipp Plein
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Cinci cutremure înregistrate în doar patru ore în Marea Neagră
INVESTIȚIE Patronul lui Șahtior Donețk, gata de o investiție uriașă în România: combinatul Liberty Galați, miza de peste 444 de milioane de euro a lui Ahmetov
08:47
Patronul lui Șahtior Donețk, gata de o investiție uriașă în România: combinatul Liberty Galați, miza de peste 444 de milioane de euro a lui Ahmetov
TRAGEDIE Tragedie la o fermă de căpșuni din Germania. O româncă de 40 de ani a fost înjunghiată mortal. Ce s-a întâmplat
08:34
Tragedie la o fermă de căpșuni din Germania. O româncă de 40 de ani a fost înjunghiată mortal. Ce s-a întâmplat
ULTIMA ORĂ Bolojan propune un guvern minoritar PNL după respingerea Cabinetului Veștea în Parlament: „Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele”
08:16
Bolojan propune un guvern minoritar PNL după respingerea Cabinetului Veștea în Parlament: „Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele”
FLASH NEWS SUA suspendă sancțiunile asupra petrolului iranian. JD Vance: „Am pus o bază foarte solidă pentru un acord final”
08:10
SUA suspendă sancțiunile asupra petrolului iranian. JD Vance: „Am pus o bază foarte solidă pentru un acord final”
ACTUALITATE Petrișor Peiu comentează fondurile necondiționate pe care le pompăm în Ucraina. Ce ar trebui să facă România?
08:00
Petrișor Peiu comentează fondurile necondiționate pe care le pompăm în Ucraina. Ce ar trebui să facă România?
ACTUALITATE Viața bate filmul. Ce document i s-a cerut acestui sirian, la dosarul de obținere a cetățeniei române, pentru a demonstra că NU este terorist
07:56
Viața bate filmul. Ce document i s-a cerut acestui sirian, la dosarul de obținere a cetățeniei române, pentru a demonstra că NU este terorist

Cele mai noi

Trimite acest link pe