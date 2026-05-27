Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VI-a continuă, miercuri, cu proba la Matematică și Științe ale naturii

Elevii de clasa a VI-a susțin miercuri, 27 mai 2026, proba la Matematică și Științe ale naturii din cadrul Evaluării Naționale, după ce marți au participat la testarea la Limbă și comunicare. Examenul se desfășoară în timpul orelor de curs, iar timpul alocat rezolvării subiectelor este de 60 de minute, calculate din momentul în care broșurile sunt distribuite în săli.

Conform Ministerului Educației și Cercetării, aceste evaluări nu sunt organizate pentru ierarhizarea elevilor, ci au scopul de a analiza nivelul competențelor dobândite până la finalul clasei a VI-a.

Cum au loc testările pentru elevii de clasa a VI-a

Probele sunt organizate în unitățile de învățământ unde studiază elevii, de regulă chiar în clasele în care aceștia își desfășoară activitatea zilnică, pentru a beneficia de un mediu familiar. Fiecare test durează o oră și se desfășoară în programul obișnuit al școlii.

La începutul probei, elevii primesc broșura cu subiecte, document în care completează și datele personale. Înainte de începerea testării, cadrele didactice pregătesc sălile și elimină orice materiale care ar putea influența desfășurarea examenului.

Ce urmărește proba la Matematică și Științe ale naturii

Evaluarea Națională de la finalul clasei a VI-a include trei probe, fiecare având rolul de a verifica competențele acumulate de elevi în diferite domenii. După testarea la Limbă și comunicare, urmează proba la Matematică și Științe ale naturii, iar elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține și examenul la Limba maternă.

Subiectele la Matematică și Științe ale naturii sunt concepute pentru a verifica modul în care elevii folosesc noțiunile învățate în situații practice, capacitatea de analiză și rezolvare a problemelor, precum și interpretarea informațiilor din contexte apropiate de viața reală.

  • Pentru elevii care au urmat cursurile în limbile minorităților naționale, testele sunt redactate atât în limba română, cât și în limba de predare. Măsura este aplicată inclusiv la proba de Matematică și Științe ale naturii, pentru a asigura condiții egale tuturor participanților.

Cum sunt evaluate lucrările elevilor

Profesorii implicați în corectarea lucrărilor participă înainte la sesiuni de instruire dedicate baremelor și criteriilor de evaluare.

Rezultatele obținute la Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a nu sunt afișate public și nu sunt trecute automat în catalog. Punctajele au caracter orientativ și sunt utilizate pentru monitorizarea progresului școlar al fiecărui elev. Rezultatele individuale sunt incluse ulterior în portofoliul educațional, iar la cererea părinților sau a reprezentanților legali acestea pot fi transformate în note sau calificative.

Potrivit metodologiei în vigoare, corectarea lucrărilor pentru evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a trebuie finalizată în maximum șapte zile după ultima probă.

