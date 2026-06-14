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Poate matematica explica o minune biblică? Răspunsul surprinzător al unui profesor român din SUA

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Daniel Onofrei, profesor de matematică la Universitatea din Houston, a vorbit, în cadrul podcastului „Altceva”, realizat de Adrian Artene, despre minunea biblică a înmulțirii pâinilor și peștilor, explicată prin matematică.

Profesorul de matematică a afirmat că matematica nu explică neapărat minunea biblică a înmulțirii pâinii și a peștilor, dar arată că unele lucruri care par imposibile pot fi totuși realizabile în anumite condiții.

„Nu aș spune neapărat că explică, pentru că, încă o dată, cred că metafizicul nu poate fi explicat rațional. Dar, în orice caz, ceea ce am să povestesc cred că ajută credinței”, a spus Daniel Onofrei.

Ce este paradoxul Banach-Tarski

Daniel Onofrei a explicat felul în care matematica arată că există situații în care lucruri aparent imposibile devin posibile. Acesta a făcut referire la paradoxul Banach-Tarski. Paradoxul Banach-Tarski este o teoremă matematică formulată în 1924 de matematicienii Stefan Banach și Alfred Tarski. Teorema spune o sferă poate fi împărțită în câteva bucăți, iar din acele bucăți se pot reconstrui două sfere identice cu cea inițială, fără să adaugi material nou.

„Matematica reușește, prin paradoxul Banach-Tarski, să creeze paradigma favorabilă acestei minuni. Paradoxul Banach-Tarski este numit paradox într-un mod foarte nepotrivit pentru că este o toeremă demonstrată, o teoremă matematică ce are consecință următorul fapt. Poți descompune matematic o bilă în trei dimensiuni astfel încât din părțile rezultate să poți compune două bile identice cu prima. De la bilă te poți duce la orice obiect tridimensional.

„Creează paradigma posibilității minunii”

De asemenea, profesorul a adăugat faptul că teorema Banach-Tarski reușește să ne facă să ne gândim la posibilitatea minunii, dacă înțelegem spiritul.

„Practic, ne creează paradigma posibilității minunii, dar presupune divinul. Adică presupune ipoteza că posibilitatea acestei ruperi era la îndemâna lui Iisus, o rupere specială în mulțimi speciale. Povestea pare o minciună sfruntată. Cred că această teoremă reușește , dacă știm și înțelegem spiritul, să ne pună pe gânduri puțin. Și asta e bine, zic eu”, a afirmat profesorul.

Daniel Onofrei este profesor doctor în matematică cu o carieră impresionantă de peste două decenii în învățământul universitar american. Din anul 2011, acesta își desfășoară activitatea la prestigioasa Universitate din Houston. Este recunoscut la nivel internațional ca doctor în matematică aplicată.

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