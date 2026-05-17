Suada Agachi ne spune cum recunoaștem amprenta lui Dumnezeu pe chipul unui om

Suada Agachi, expert renumit în tehnici de citire a chipului, dar și în chiromanție și tarot, a fost invitata jurnalistului Adrian Artene la podcastul ALTCEVA. În episodul care poate fi perceput și ca o fascinantă incursiune în universul comunicării non-verbale și al fizionomiei, Suada Agachi a vorbit despre cum putem recunoaște amprenta lui Dumnezeu pe chipul unui om.

„-Citim oamenii, îi citești tu, dar unde există Dumnezeu pe fața unui om? Pe chipul unui om există amprenta lui Dumnezeu? Și sub ce formă?

-Toată forma completă, adică tot ce înseamnă chip uman str. Structură trupească, tot ansamblu este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu doar fața noastră, ci complet toată structura noastră. Și da, e e frumos să îl cauți pe Dumnezeu și prin oameni, nu poți să cauți în natură. Altul, un om de știință caută în laborator, altul caută, eu știu, uitându-se la stele pe cer. Eu sau alți oameni care studiem natura, îl mai întâlnim așa, îl recunoaștem din când în când. El se află în toți. Dar zic că îl recunoaștem fiindcă de multe ori ne captează ceea ce are cel om sau nu are. Dar da, e o formă, zic, interesantă de a-l descoperi, chiar și așa. Și ce cel mai interesant că nu te aștepți și apare câte un om care chiar e pâinea lui Dumnezeu. Și chiar te gândești zic, uite unii oameni care evaluează greșit pe unii după chip, în sens că-i frumos, că-i tânăr, că e bătrân. Și aici e un paradox, pentru că prima dată când află cineva, cu ce mă ocup eu, cu citirea chipului, te ajut să scapi de oarecare prejudecată sau experiență poate negativă, cu un om care se aseamănă. Și iată te învață acest această tehnică, să devii obiectiv pe cât posibil și să-l descoperi pe acel om dincolo de asemănările sau asocierile pe care le facem”, a fost dialogul dintre Adrian Artene și Suada Agachi, la podcastul ALTCEVA.

