⁠Medicină mai accesibilă? Adina Alberts, medic: „Numărul 1414 a fost construit pentru persoanele care nu au acces la diverse aplicații medicale”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adina Alberts, medic chirurg și antreprenor, a vorbit despre cum proiectul 1414 este un call center medical, destinat persoanelor mai puțin digitalizate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adina Alberts: „Suntem pe un call center, suntem pe un apel telefonic. Nu se pot emite rețete. Există și varianta digitalizată a unei aplicații unde poți să intri și să vorbești. Acolo primești inclusiv o rețetă cu cod unic cu care poți să iau un antibiotic. Există și varianta asta, dar acest număr de telefon l-am construit pentru persoanele care sunt mai puțin digitalizate. În general, vârsta senioratului este mai mai lipsită de astfel de dexterități. Și atunci acest număr 1414 este unul simplu.”

Invitată la Marius Tucă Show, Adina Alberts a vorbit despre cum proiectul 1414 este un call center medical, destinat persoanelor mai puțin digitalizate. Aceasta a început prin a spune că medicii din cadrul acestui proiect sunt specialiști sau primari care lucrează în Unități Primiri Urgențe din țară. Aceasta afirmă că medicii implicați în proiect vor fi prezenți în call center în timpul lor liber și vor oferi consultații. Ideea de call center a fost gândită pentru a accesibiliza actul medical. Medicul susține că există și alte aplicații medicale mai complexe.