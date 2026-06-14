În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adina Alberts, medic chirurg și antreprenor, a vorbit despre nutriție și despre beneficiile postului intermitent. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Postul intermitent a căpătat din ce în ce mai multă popularitate în ultimii ani. Adina Alberts spune că este o excelentă metodă de detox. Medicul recomandă să începem acest proces treptat. Putem opta pentru un post de 6 sau 8 ore.

Adina Alberts susține că ar exista studii de specialitate în acest sens. Potrivit acesteia, un post negru de până la 7 zile ar scădea riscul de cancer cu până la 80%.