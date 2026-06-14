În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adina Alberts, medic chirurg și antreprenor, a vorbit despre nutriție și despre beneficiile postului intermitent. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Postul intermitent a căpătat din ce în ce mai multă popularitate în ultimii ani. Adina Alberts spune că este o excelentă metodă de detox. Medicul recomandă să începem acest proces treptat. Putem opta pentru un post de 6 sau 8 ore.
Adina Alberts susține că ar exista studii de specialitate în acest sens. Potrivit acesteia, un post negru de până la 7 zile ar scădea riscul de cancer cu până la 80%.
„Un detox natural zero lei te costă, din contră, faci și economii, iar rezultatele acestei autofagii se văd, se văd de la firul de păr până la unghii. Postul intermitent este o programare a alimentației, lăsând un spațiu. Spațiul acesta poate să fie de 5 zile, nu ne referim doar la 24 de ore. În prima fază sari peste o masă, deci începi să spațiezi. Poți să ai 6 ore, 8 ore între. Dacă dormi, evident, sunt deja 8 ore. Deja există procesul de autofagie care se inițiază și evident că are și efecte. Sunt studii care spun că dacă stai 7 zile fără să mănânci, riscul de a mai face cancer scade cu 80%. Sunt țări în lumea asta, dacă vă vine să credeți, în care nu există cancer.”