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Alexandru Rafila explică de ce România a întrerupt contractul cu Pfizer. Unde se stocau vaccinurile nefolosite

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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Alexandru Rafila, deputat, a vorbit despre procesul Pfizer și despre stocurile rămase. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Alexandru Rafila: „Problema care era? La noi, nu se mai vaccina nimeni. Dacă le-am fi luat, ar fi trebuit să plătim niște costuri foarte mari de păstrare, pentru că ele se păstrau congelate la -70°. Nu puteam să le păstrăm, nu aveam în țară capacitatea. Trebuia să le ținem în Germania. Și după care trebuia să le și distrugem.”

Invitat la Marius Tucă Show, Alexandru Rafila a vorbit despre procesul Pfizer și despre stocurile rămase. Acesta spune că oamenii nu se mai vaccinau astfel dacă ar fi luat vaccinurile ar fi trebuit să plătească costuri aferente foarte mari. El subliniază că în România nu există un loc special pentru păstrarea vaccinurilor. Ele aveau nevoie să fie păstrate la o temperatură de -70°. Vaccinurile trebuiau să fie ținute în Germania și apoi distruse, ceea ce ar fi însemnat costuri ridicate pe care Ministerul Sănătății la acea perioadă nu și le permitea. Rafila afirmă că la începutul procesului erau implicate aproximativ nouă state, iar la final au ajuns să fie doar trei.

„Din cele 32 am mai am cumpărat și noi 3 milioane pentru uzul curent și pentru vaccinurile pediatrice și noua formulă, dacă vă aduceți aminte. Se tot schimba formula vaccinului și au rămas 29 de milioane. În valoare de 560 de milioane de euro. Au existat negocieri, dar au existat negocieri săptămânale să ne înțelegem în trei. Aveam o echipă de negocieri. Am participat și eu la câteva dintre aceste negocieri. Comisia Europeană, care era până la urmă gânditorul acestor… Și am început cu tot felul de variante ca să ni le dea mai târziu, ca să le țină ei două-trei luni. Problema care era? La noi, nu se mai vaccina nimeni. Dacă le-am fi luat, ar fi trebuit să plătim niște costuri foarte mari de păstrare, pentru că ele se păstrau congelate la -70°. Nu puteam să le păstrăm, nu aveam în țară capacitatea. Trebuia să le ținem în Germania. Și după care trebuia să le și distrugem. În cadrul acestui proces, inițial au fost vreo opt sau nouă țări care nu au vrut să mai cumpere vaccinul. Din cele opt-nouă țări au rămas trei care nu au acceptat varianta finală propusă de Pfizer și de Comisia Europeană. Ce spunea varianta finală propusă de ei? Că ne reduc cu ceva cantitatea de vaccinuri. Unele trebuie să le cumpărăm cu preț integral și o parte semnificativă, nu știu cât, vreo 10-15 milioane, nu ni le mai dă, dar plătim jumătate din prețul lor. Noi nu avem în România o legislație care să permită să plătești ceva pe care nu îl primești. Nu există așa ceva. Dincolo de faptul că nici nu aveam bani în bugetul ministerului pentru așa o achiziție.”, a declarat deputatul.

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