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Au venit datele de la INS. Valentin Stan: Avem o inflație de 10,9% după toate măsurile luate de Guvernul Bolojan. Inflația a crescut și mai mult față de luna aprilie

Au venit datele de la INS. Valentin Stan: Avem o inflație de 10,9% după toate măsurile luate de Guvernul Bolojan. Inflația a crescut și mai mult față de luna aprilie
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre inflația care a ajuns la 10,9% după toate măsurile luate de Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: E cel mai mare succes al lui Bolojan. Pentru că dincolo de faptul că românii or să moară. Presupun că se rezolvă deficitul, dar mă întreb ce companie mai stă pe-aici să plătească? Ce profit să ai cu prețul ăsta la energie? Cam aici ne aflăm la momentul ăsta. Legea salariilor a rezolvat tot. 

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre inflația care a ajuns la 10,9% după toate măsurile luate de Bolojan. Acesta susține că inflația nu a scăzut, ci a crescut față de luna aprilie. El afirmă despre Bolojan că tot susține că inflația va scădea chiar dacă realitatea este cu totul alta. Jurnalistul afirmă că după aceste creșteri românii o să moară de foame. Istoricul spune că deficitul va scădea, dar se întreabă ce companii vor mai fi în România. Ironic, susține că prețul crescut al detergentului este tot vina lui Trump. Analistul menționează și o serie de produse și servicii care s-au scumpit.

Întâi, hai să lămurim o treabă, pentru că după emisiunea asta, n-aș vrea ca lumea să creadă că-l iubim pe Bolojan. Prietene, știi că au venit datele de la INS? Și avem o inflație pe luna mai de 10,9%. Știi că noi am dat aici cum spunea Bolojan că o să scadă. El și acuma spune că scade. Deci am crescut față de luna aprilie. Probabil te bucuri că mărfurile alimentare s-au scumpit și ele, nu? Prietene, știi că și Trump a avut când a venit o problemă cu ouăle. Sub Biden crescuse prețul… Mărfurile nealimentare să știi că s-au scumpit doar cu 12,54% în mai 2026 față de 2025.  Eu zic că poate ar fi să te uiți că tariful la energia electrică s-a majorat cu 55,49% față de perioada… E cel mai mare succes al lui Bolojan. Pentru că dincolo de faptul că românii or să moară. Presupun că se rezolvă deficitul, dar mă întreb ce companie mai stă pe-aici să plătească? Ce profit să ai cu prețul ăsta la energie? În rest, ești ok motorina, benzina, asta o să zici că din cauza lui Trump. Energia termică nu știu dacă e din cauza lui Trump, da, a crescut și acolo. Detergenții mai ales, Trump e mai nespălat așa, nu? Cam aici ne aflăm la momentul ăsta. Legea salariilor a rezolvat tot.  Adică le-a arătat oamenilor că mai au un singur lucru de făcut să meargă acasă, să tragă un scaun din bucătărie și să aștepte să moară.

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