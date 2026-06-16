Au venit datele de la INS. Valentin Stan: Avem o inflație de 10,9% după toate măsurile luate de Guvernul Bolojan. Inflația a crescut și mai mult față de luna aprilie

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre inflația care a ajuns la 10,9% după toate măsurile luate de Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: E cel mai mare succes al lui Bolojan. Pentru că dincolo de faptul că românii or să moară. Presupun că se rezolvă deficitul, dar mă întreb ce companie mai stă pe-aici să plătească? Ce profit să ai cu prețul ăsta la energie? Cam aici ne aflăm la momentul ăsta. Legea salariilor a rezolvat tot.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre inflația care a ajuns la 10,9% după toate măsurile luate de Bolojan. Acesta susține că inflația nu a scăzut, ci a crescut față de luna aprilie. El afirmă despre Bolojan că tot susține că inflația va scădea chiar dacă realitatea este cu totul alta. Jurnalistul afirmă că după aceste creșteri românii o să moară de foame. Istoricul spune că deficitul va scădea, dar se întreabă ce companii vor mai fi în România. Ironic, susține că prețul crescut al detergentului este tot vina lui Trump. Analistul menționează și o serie de produse și servicii care s-au scumpit.