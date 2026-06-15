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Care e planul lui Nicușor Dan? Ion Cristoiu: „Dacă Veștea nu depune mandatul și se duce în Parlament, poate continua chiar dacă e exclus din partid”

Andrei Rosz
Care e planul lui Nicușor Dan? Ion Cristoiu: „Dacă Veștea nu depune mandatul și se duce în Parlament, el poate să meargă mai departe chiar dacă este exclus din partid.”
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În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Veștea poate ajunge premier, chiar dacă e dat afară din partid de către Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Dacă Veștea nu depune mandatul, poate să fie premier. Pentru că încă o dată, Constituția nu spune… Nu scrie nicăieri în Constituție că… Președintele poate să desemneze și cățelul. Sigur, din punct de vedere constituțional este prostie aia, că trebuia să se mai consulte încă o dată. Ce îl oprește pe Veștea să devină premier? Poate să îl oprească conștiința… Poate să vină Nicușor Dan să spună, dă mandatul înapoi că n-ai nicio șansă. Dar dacă s-a pus la cale, dacă voturile sunt gata…

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Veștea poate ajunge premier, chiar dacă e dat afară din partid de către Bolojan. Acesta a început prin a spune că nu își dă seama dacă desemnarea lui Veștea este o plesneală a lui Nicușor sau dacă e un calcul politic. Jurnalistul afirmă că dacă este un calcul politic, Veștea poate ajunge premier cu susținerea celorlalți. Acesta susține că pe Nicușor nu îl obligă Constituția să pună pe un politician dintr-un anume partid.

„Deci am pus întrebarea la care a răspuns într-un fel domnul Crin Antonescu. Dacă desemnarea, încă o dată spun, a lui Veștea a fost o plesneală a lui Nicușor Dan și atunci… Sau s-a știut, s-a calculat ponderea în biroul acesta politic și Veștea merge mai departe. Dacă Veștea nu depune mandatul, poate să fie premier. Pentru că încă o dată, Constituția nu spune… Nu scrie nicăieri în Constituție că… Președintele poate să desemneze și cățelul. Sigur, din punct de vedere constituțional este prostie aia, că trebuia să se mai consulte încă o dată. Ce îl oprește pe Veștea să devină premier? Poate să îl oprească conștiința… Poate să vină Nicușor Dan să spună, dă mandatul înapoi că n-ai nicio șansă. Dar dacă s-a pus la cale, dacă voturile sunt gata… Încă o dată, nu mai contează. Este o prostie. Îi dă afară pe miniștri și Veștea reușește să treacă prin Parlament. Nu contează dacă ăia, dacă vine Bolojan și decide biroul politic să îi dea afară. Îi vor da afară, îi dă afară și ei rămân tot miniștri. Ăsta nu înțelege Bolojan. El pierde 30 de parlamentari și rămâne cu 40.”, a explicat jurnalistul. 

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