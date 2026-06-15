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Crin Antonescu: „Am găsit găina cu ouă de aur, dar el se ouă peste 2 ani. Nu înțeleg de ce sunt atât de multe pretenții din partea unui partid cu 14%”

Crin Antonescu: „Am găsit găina cu ouă de aur, dar el se ouă peste 2 ani. Nu înțeleg de ce sunt atât de multe pretenții din partea unui partid cu 14%”
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În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, nu înțelege de ce sunt atât de multe pretenții de la PNL care are doar 14%. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „Să spună: Nu, domnule, nu vreau. Păi totuși, nu vreau să fiu brelocul PSD. Păi dacă tu ai prim-ministrul, ministrul de Finanțe, ministrul de Interne și mai ești brelocul cuiva, înseamnă că ești idiot. Trebuie să te lași de politică.”â

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu nu înțelege de ce sunt atât de multe pretenții de la PNL care are doar 14%. Acesta subliniază că, dacă PNL-ul are cele mai importante funcții din stat nu poate să fie brelocul cuiva. Politicianul a început prin a spune că membri din PNL s-au legat de Bolojan pentru că este o „găină cu ouă de aur”. Singura lor problemă este că Bolojan ar putea da „roade” abia peste 2 ani și jumătate, la alegerile parlamentare

„Pe de altă parte, își fac socoteala și PNL-iștii. Bine, domnule, am găsit găina cu ouă de aur, dar găina asta dă ouă peste doi ani jumate. Dacă se ouă, dacă nu pățește ceva, Doamne ferește, politic… Dar totuși de unde mofturile astea la un partide de 14% care este rugat cu prim-ministru, cu ministrul de Finanțe, cu ministrul de Interne. Să spună: Nu, domnule, nu vreau. Păi totuși, nu vreau să fiu brelocul PSD. Păi dacă tu ai prim-ministrul, ministrul de Finanțe, ministrul de Interne și mai ești brelocul cuiva, înseamnă că ești idiot. Trebuie să te lași de politică. Bun, se poate interpreta și așa în momentul ăsta, dar nu e totuși ce era PD-ul pentru Traian Băsescu.”, a declarat politicianul.

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