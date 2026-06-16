Crin Antonescu: „AUR nu este un partid extremist și nici nu are cum să fie ignorat votul oamenilor”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, afirmă că AUR nu este un partid extremist. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu afirmă că AUR nu este un partid extremist. Acesta crede că USR este mult mai extremist decât AUR. El susține că partidul nu ar trebui să fie ignorat având în vedere că milioane de oameni l-au votat. Politicianul vorbește, de asemenea, despre Guvernul Bolojan care într-un an de zile a avut o singură reușită.
„Da, astea sunt, astea sunt forțele politice din România. Eu am mai spus-o și o mai spun și nu insist. Nu mor de dragul AUR, stilistic am cam puține tangențe, ca să zic așa, cu ei. Nu sunt un simpatizant, dar afirm foarte clar, AUR nu este un partid extremist. Nu s-a dovedit până acum mai extremist decât USR-ul în niciun caz și nu este un partid care să nu aibă drept de cetate, atâta vreme cât niște milioane de oameni au votat. Acum revenind pe scurt, guvernul Bolojan și prim-ministrul Bolojan. Bolojan a fost o guvernare și un prim-ministru foarte proști ca guvernarea. Domnul Bolojan într-un an de zile n-a avut decât o reușită și anume reducerea deficitului, atât cât s-a reușit. Ca să reducă acest deficit, domnule, n-a făcut nici cel mai mic efort de creativitate politică, de negociere politică. Pur și simplu ca la măcelărie. Puteam să reduc și așa și mai tare. Adică nu e nicio problemă. Vii, dai în ăia care nu pot să fugă, deci ăia care sunt amărâți sau cinstiți, întreprinzătorii ăștia mici care n-au cum să păcălească prea mulți și care supraviețuiesc. Hai să-i pleznesc pe ăștia că pe marii evazioniști. N-am văzut să-l fi prins pe vreunul.”, a declarat politicianul.