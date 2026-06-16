Crin Antonescu: „AUR nu este un partid extremist și nici nu are cum să fie ignorat votul oamenilor”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, afirmă că AUR nu este un partid extremist. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „Domnul Bolojan într-un an de zile n-a avut decât o reușită și anume reducerea deficitului, atât cât s-a reușit. Ca să reducă acest deficit, domnule, n-a făcut nici cel mai mic efort de creativitate politică, de negociere politică. Pur și simplu ca la măcelărie.”

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu afirmă că AUR nu este un partid extremist. Acesta crede că USR este mult mai extremist decât AUR. El susține că partidul nu ar trebui să fie ignorat având în vedere că milioane de oameni l-au votat. Politicianul vorbește, de asemenea, despre Guvernul Bolojan care într-un an de zile a avut o singură reușită.