Crin Antonescu, despre poziția PSD: „Nu știu ce se întâmplă cu conducerea PSD-ului. Grindeanu nu a mers să ceară mandatul de premier”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, se întreabă ce se va întampla cu conducerea PSD-ului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu se întreabă ce se va întâmpla cu conducerea PSD-ului. Acesta spune că Sorin Grindeanu nu a avut intenția să ceară mandatul de premier. Politicianul explică că Tomac ar putea primi mandatul dacă reușește să formeze o majoritate cu care se duce la Parlament, nu la președinte. Istoricul mai spune că în PSD sunt oameni cu potențial, dar care nu știu ce se întâmplă cu conducerea partidului.
„Cum să-i mai votez eu pe PNL sau pe PSD, când eu mă pomenesc cu Tomac? Deci nu se poate așa ceva. Că domnul Nicușor Dan dă o lovitură pe măsura lui, dă lovitură mică și cu Tomac. Cum să spun, acolo, în curte, să păstorească el. Putea să vină cu un independent totuși de alt calibru. Eu nu știu. Încă o dată o spun în PSD sunt oameni poate mai mult decât în PNL. La ora asta sunt niște oameni ceva mai noi. S-au mai schimbat gărzile. Sunt niște oameni care au și ceva în cap, au și nerv, au personalitate, dar nu știu ce se întâmplă cu conducerea partidului. Adică a fost absolut evident, după cum a spus și Cristoiu. Nicio secundă Grindeanu nu s-a dus să spună: Domnule, dă-mi mandatul cu AUR, dă-mi mandatul și vedem, discutăm după. Încă o dată, cel care primește are niște discuții înainte, explorează, pipăie, cum vreți să-i spuneți. Mandatul îl primește el și își face o majoritate care se duce la Parlament, nu se duce la președinte. Exact așa cum s-a spus. Deci, noi și acuma iarăși, de aici vine tot ridicolul situației, pentru că nu puteam face abstracție de persoană, pentru că l-am văzut un an de zile președinte pe Nicușor Dan. Că se duceau la Iliescu, domnule, era normal. Pot să înțeleg când se duceau chiar și ăștia la Iohannis? Pot să înțeleg. Dar ca PSD-ul să se ducă la Nicușor. Cine este nehotărât?”, a declarat istoricul.