Crin Antonescu, despre poziția PSD: „Nu știu ce se întâmplă cu conducerea PSD-ului. Grindeanu nu a mers să ceară mandatul de premier”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, se întreabă ce se va întampla cu conducerea PSD-ului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „ Încă o dată o spun în PSD sunt oameni poate mai mult decât în PNL. La ora asta sunt niște oameni ceva mai noi. S-au mai schimbat gărzile. Sunt niște oameni care au și ceva în cap, au și nerv, au personalitate, dar nu știu ce se întâmplă cu conducerea partidului.”

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu se întreabă ce se va întâmpla cu conducerea PSD-ului. Acesta spune că Sorin Grindeanu nu a avut intenția să ceară mandatul de premier. Politicianul explică că Tomac ar putea primi mandatul dacă reușește să formeze o majoritate cu care se duce la Parlament, nu la președinte. Istoricul mai spune că în PSD sunt oameni cu potențial, dar care nu știu ce se întâmplă cu conducerea partidului.