Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Crin Antonescu vorbește despre efectele lui Iohannis asupra României: „Deceniul Iohannis a castrat viața politică și politicienii din România”

Crin Antonescu vorbește despre efectele lui Iohannis asupra României: „Deceniul Iohannis a castrat viața politică și politicienii din România”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre efectele pe care deceniul Iohannis le-a avut asupra României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „Deceniul acesta Iohannis, ceea ce nu înseamnă că e doar vina lui, a fost pur și simplu… A castrat viața publică, viața politică, în orice caz din România și acuma mergem înainte. Nu știu. Oricum bine nu are ce să fie. Oamenii, dincolo de dezinteresul, de dezgustul față de politică, alimentat de cele mai multe ori de demagogie, chiar a politicienilor, uită-te la ei cum vorbesc, chestie îngrozitor.

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre efectele pe care deceniul Iohannis le-a avut asupra României. Acesta afirmă că Iohannis a castrat viața politică din țară. Istoricul spune că populația a devenit tot mai dezinteresată de politică.

„Niciodată n-a fost grozav, noi ar trebui să ne privim istoria cu multă luciditate, chiar dacă nu e prea plăcut. Comparația cu vremurile respective. Domnule, Carol al II-lea epoca aia, legionari liberali nu erau rupți din soare. Domnule, exista, sper să nu spună cineva că fac acuma apologia extremismului și a dictaturii. Exista un dram de seriozitate. Chiar dacă era rău orientată… Nu poți să îi compari cu saltimbancii noștri. Saltimbancii care suntem. Că în fond, asta este ce-am putut noi să producem. Încă o dată, nu avem lideri. Acum 10-15 ani exista o anumită tensiune în scena politică. Niște personaje cum erau, cum nu erau. Deceniul acesta Iohannis, ceea ce nu înseamnă că e doar vina lui, a fost pur și simplu… A castrat viața publică, viața politică, în orice caz din România și acuma mergem înainte. Nu știu. Oricum bine nu are ce să fie. Oamenii, dincolo de dezinteresul și dezgustul față de politică, alimentat de cele mai multe ori de demagogie, chiar a politicienilor, uită-te la ei cum vorbesc, este îngrozitor.”, a declarat politicianul.

Recomandarea video

Citește și

Dan Dungaciu trage alarma: „România a intrat într-un joc în care este atât de slabă că nici nu poate reacționa și nici nu se poate apăra”
14:00
Dan Dungaciu trage alarma: „România a intrat într-un joc în care este atât de slabă că nici nu poate reacționa și nici nu se poate apăra”
ACTUALITATE Crin Antonescu ironizează situația politică din România. Ce spune despre liderii actuali și despre „putiniști” și PSD-iști
13:00
Crin Antonescu ironizează situația politică din România. Ce spune despre liderii actuali și despre „putiniști” și PSD-iști
ACTUALITATE Crin Antonescu, despre poziția PSD: „Nu știu ce se întâmplă cu conducerea PSD-ului. Grindeanu nu a mers să ceară mandatul de premier”
11:30
Crin Antonescu, despre poziția PSD: „Nu știu ce se întâmplă cu conducerea PSD-ului. Grindeanu nu a mers să ceară mandatul de premier”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu îl compară pe Nicușor Dan cu Ion Iliescu. Ce spune publicistul despre PSD
11:00
Ion Cristoiu îl compară pe Nicușor Dan cu Ion Iliescu. Ce spune publicistul despre PSD
ACTUALITATE Dan Dungaciu comentează alegerea Președintelui Dan: „Tomac a primit mandatul fără nicio majoritate în spate, fără niciun proiect de țară”
10:28
Dan Dungaciu comentează alegerea Președintelui Dan: „Tomac a primit mandatul fără nicio majoritate în spate, fără niciun proiect de țară”
ACTUALITATE Generalul Virgil Bălăceanu comentează declarațiile lui Nicușor Dan: „Am apreciat că președintele a anunțat că drona a fost deviată de ucraineni, pentru că ține de transparență”
10:00
Generalul Virgil Bălăceanu comentează declarațiile lui Nicușor Dan: „Am apreciat că președintele a anunțat că drona a fost deviată de ucraineni, pentru că ține de transparență”
Mediafax
Arafat, despre situația din Portul Constanța: Există posibilitatea să existe și alte drone
Digi24
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi dezvălui un secret militar de stat de mare importanță”
Cancan.ro
S-a aflat adevărul despre drona care a explodat în urmă cu doar câteva minute la Constanța! Ce au găsit autoritățile române atașat de ea
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
Angajatorii sunt obligați, de pe 7 iunie, să justifice diferențele de salariu. Ce drepturi noi au angajații și ce riscă firmele
Mediafax
Prefectul Constanței: „Explozia a fost resimțită în tot municipiul Constanța”
Click
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
Digi24
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
Cancan.ro
Milionarul și-a recuperat cu executorul judecătoresc Rollsul și acaretele de la fosta! Despărțire-ȘOC în showbiz
Ce se întâmplă doctore
O femeie nu mai poate dormi cu ochii închiși de șase ani, după o operație la pleoape făcută de un medic fals. Imagini șocante
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Cartea care a provocat panică în Europa și a fost acuzată că împinge tinerii spre sinucidere. Romanul lui Goethe care a șocat lumea secolului XVIII

Cele mai noi

Trimite acest link pe