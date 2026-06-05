Crin Antonescu vorbește despre efectele lui Iohannis asupra României: „Deceniul Iohannis a castrat viața politică și politicienii din România”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre efectele pe care deceniul Iohannis le-a avut asupra României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre efectele pe care deceniul Iohannis le-a avut asupra României. Acesta afirmă că Iohannis a castrat viața politică din țară. Istoricul spune că populația a devenit tot mai dezinteresată de politică.
„Niciodată n-a fost grozav, noi ar trebui să ne privim istoria cu multă luciditate, chiar dacă nu e prea plăcut. Comparația cu vremurile respective. Domnule, Carol al II-lea epoca aia, legionari liberali nu erau rupți din soare. Domnule, exista, sper să nu spună cineva că fac acuma apologia extremismului și a dictaturii. Exista un dram de seriozitate. Chiar dacă era rău orientată… Nu poți să îi compari cu saltimbancii noștri. Saltimbancii care suntem. Că în fond, asta este ce-am putut noi să producem. Încă o dată, nu avem lideri. Acum 10-15 ani exista o anumită tensiune în scena politică. Niște personaje cum erau, cum nu erau. Deceniul acesta Iohannis, ceea ce nu înseamnă că e doar vina lui, a fost pur și simplu… A castrat viața publică, viața politică, în orice caz din România și acuma mergem înainte. Nu știu. Oricum bine nu are ce să fie. Oamenii, dincolo de dezinteresul și dezgustul față de politică, alimentat de cele mai multe ori de demagogie, chiar a politicienilor, uită-te la ei cum vorbesc, este îngrozitor.”, a declarat politicianul.