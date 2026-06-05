Crin Antonescu vorbește despre efectele lui Iohannis asupra României: „Deceniul Iohannis a castrat viața politică și politicienii din România”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre efectele pe care deceniul Iohannis le-a avut asupra României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „Deceniul acesta Iohannis, ceea ce nu înseamnă că e doar vina lui, a fost pur și simplu… A castrat viața publică, viața politică, în orice caz din România și acuma mergem înainte. Nu știu. Oricum bine nu are ce să fie. Oamenii, dincolo de dezinteresul, de dezgustul față de politică, alimentat de cele mai multe ori de demagogie, chiar a politicienilor, uită-te la ei cum vorbesc, chestie îngrozitor.”

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre efectele pe care deceniul Iohannis le-a avut asupra României. Acesta afirmă că Iohannis a castrat viața politică din țară. Istoricul spune că populația a devenit tot mai dezinteresată de politică.