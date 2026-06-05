Dan Dungaciu comentează alegerea Președintelui Dan : „Tomac a primit mandatul fără nicio majoritate în spate, fără niciun proiect de țară”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum vorbește despre cum condițiile lui Nicușor nu au fost respectate de Tomac, dar tot a ajuns premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Deci i se dă mandatul fără nicio majoritate în spate, fără niciun program, fără niciun proiect. Acuma nu vreau să fiu mai mult decât e cazul… Dar mă rog, în mod normal, majoritățile se construiesc și-n jurul unui proiect și unei viziuni. Ce ne-a spus domnul Tomac astăzi, în ieșirea de presă foarte scurtă… A fost doar că urmează întocmai și la timp ceea ce domnul Bolojan a făcut.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum condițiile lui Nicușor nu au fost respectate de Tomac, dar tot a ajuns premier. Acesta a început prin a spune că Tomac nu are o majoritate în spatele lui, dar nici un proiect de țară. Sociologul afirmă că, în mod normal, majoritatea parlamentară ar trebui să fie pe bază de proiect de țară.