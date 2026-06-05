Dan Dungaciu comentează alegerea Președintelui Dan : „Tomac a primit mandatul fără nicio majoritate în spate, fără niciun proiect de țară”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum vorbește despre cum condițiile lui Nicușor nu au fost respectate de Tomac, dar tot a ajuns premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum condițiile lui Nicușor nu au fost respectate de Tomac, dar tot a ajuns premier. Acesta a început prin a spune că Tomac nu are o majoritate în spatele lui, dar nici un proiect de țară. Sociologul afirmă că, în mod normal, majoritatea parlamentară ar trebui să fie pe bază de proiect de țară.
„Nu știu dacă PSD are de gând să sprijine acest guvern tehnocrat. Cu ghilimele, de rigoare… Aduceți-vă aminte, la început era vorba că președintele nu va da mandatul decât cuiva care are o majoritate. Să facem o majoritate și apoi dă mandatul. Chiar au fost niște condiții… Complet altfel face Nicușor Dan după o lună de zile… Ăsta este timpul, înțeleg, pentru desemnarea, cel puțin la nivelul lui Nicușor Dan, de premier. E o lună de zile, înțelegem. Deci i se dă mandatul fără nicio majoritate în spate, fără niciun program, fără niciun proiect. Acuma nu vreau să fiu mai mult decât e cazul, dar mă rog, în mod normal, majoritatea asta, majoritățile se construiesc și-n jurul unui proiect și unei viziuni. Ce ne-a spus domnul Tomac astăzi, în ieșirea de presă foarte scurtă, a fost doar că urmează întocmai și la timp ceea ce domnul Bolojan a făcut.”, a explicat sociologul.