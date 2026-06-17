În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat cum europenii au primit o veste tristă atunci când Putin l-a sunat pe Trump de ziua lui. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a explicat cum europenii au primit o veste tristă atunci când Putin l-a sunat pe Trump de ziua lui. Acesta spune că nici rușii nu au fost încântați de acest gest. Unii cetățeni ruși cred că Putin o să fie păcălit din nou de America. O teorie pe care o cred rușii este că americanii se folosesc de Putin pentru a sprijini Ucraina. Între Putin și administrația Biden au existat numeroase tensiuni, astfel, rușii sunt încă reticenți să se încreadă în americani. Totuși, odată cu venirea lui Trump, lucrurile s-au schimbat.
„Se mai gândesc și să negocieze ei cu rușii, pentru că își dau seama de următorul lucru care e foarte pragmatic. Băi, dacă noi nu vorbim cu rușii, o să vorbească numai americanii. Nouă nu ne place că suntem morali. Ei sunt morali, puri și duri. Și vorbesc numai americanii. Hai să vorbim și noi, dar cu cine? Cine dintre noi să vorbească? Ei vor să propună pe cineva pe care rușii nu-l vor. Zgârie ușa negocierilor, dar nu reușesc să fie eficient. Donald Trump din punctul ăsta de vedere, evident că el va avea upper hand (n.r. avantaj). Evident că dacă l-a felicitat și l-a sunat Vladimir Putin pe Trump de ziua lui. Unii ruși au fost supărați că face asta. L-a sunat și au discutat amiabilități, inclusiv războiul doi mondiali. Asta înseamnă pentru europeni o veste foarte tristă. În ciuda faptului, repet, că și unii ruși au fost supărați. Că ce face Putin? De ce lucrează așa cu mănuși și de ce se tot bazează pe americani că americanii îl păcălesc? Asta e teoria. Că zice, domnule, Putin s-a dus la americani, la Trump și el nu și-a dat seama că americanii îl iau, îl folosesc, îl fezandează, dar de fapt livrează sprijin Ucrainei ca să distrugă Rusia. Asta e o teorie în Rusia, care e destul de puternică în sistem. Și că Putin, pentru nu știu câta oară, i-a crezut pe occidentali și l-au păcălit. Exact cum l-au păcălit la acordurile de la Minsk. Că aici și Putin a recunoscut că am fost păcăliți la Minsk.” a declarat sociologul.