În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat cum europenii au primit o veste tristă atunci când Putin l-a sunat pe Trump de ziua lui. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Evident că dacă l-a felicitat și l-a sunat Vladimir Putin pe Trump de ziua lui. Unii ruși au fost supărați că face asta. L-a sunat și au discutat amiabilități, inclusiv războiul doi mondiali. Asta înseamnă pentru europeni o veste foarte tristă. În ciuda faptului, repet, că și unii ruși au fost supărați. Că ce face Putin?”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a explicat cum europenii au primit o veste tristă atunci când Putin l-a sunat pe Trump de ziua lui. Acesta spune că nici rușii nu au fost încântați de acest gest. Unii cetățeni ruși cred că Putin o să fie păcălit din nou de America. O teorie pe care o cred rușii este că americanii se folosesc de Putin pentru a sprijini Ucraina. Între Putin și administrația Biden au existat numeroase tensiuni, astfel, rușii sunt încă reticenți să se încreadă în americani. Totuși, odată cu venirea lui Trump, lucrurile s-au schimbat.