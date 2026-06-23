De ce nu a contestat PNL la CCR numirea lui Veștea? Valentin Stan: Dacă Abrudean contesta numirea lui Veștea, CCR ar fi trebuit să decidă în defavoarea lui Nicușor Dan

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre motivul pentru care PNL nu a contestat numirea lui Veștea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: De ce domnul Abrudean a contestat la Curtea Constituțională? Pot să răspund și eu… Nu a contestat, pentru că era foarte greu, adică imposibil, ca această Curte Constituțională să nu dea dreptate ăluia care contestă. Abrudean nu a contestat pentru că ar fi obligat Curtea Constituțională să decidă împotriva lui Nicușor. Ceea ce oferea o platformă infailibilă pentru suspendarea președintelui.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre motivul pentru care PNL nu a contestat numirea lui Veștea. Acesta a început prin a spune că Abrudean nu a contestat pentru că CCR trebuia să îi dea câștig de cauză. Istoricul reia argumentul neconstituționalității desemnării lui Veștea în funcția de premier. Acesta susține că un caz similar a avut loc și pe timpul lui Băsescu. Diferența a fost că Băsescu a făcut consultări după fiecare depunere de mandat. Analistul afirmă că dacă CCR declara neconstituțională desemnarea lui Veștea, s-ar fi creat o platformă pentru suspendarea lui Nicușor.