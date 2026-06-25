De ce nu a votat AUR pentru Guvernul Veștea? George Simion: „Am o datorie față de milioanele de oameni care m-au votat și trebuie să-mi respect promisiunile”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, liderul partidului AUR, explică de ce AUR nu a votat pentru Guvernul Veștea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

George Simion: Nu era partea vreunui târg, nu era parte a vreunei înțelegeri. A fost o chestiune de respect față de parlamentarii și votanții AUR. Eu am o datorie față de milioanele de oameni care au pus ștampila pe mine, chit că n-am ieșit președinte. Că una e să arunci diferite mizerii asupra lui George Simion și să pui presiune pe președintele unui partid care și-a asumat să facă politică.

Invitat la Marius Tucă Show, George Simion explică de ce AUR nu a votat pentru Guvernul Veștea. Acesta susține că unele persoane nu au înțeles declarațiile făcute zilele trecute la Cotroceni. În conferința de presă, Simion a declarat că dacă AUR nu este la guvernare, partidul nu va vota premierul desemnat. El menționează că este necesar viitorul premier să dialogheze și cu AUR. Simion susține că ia aceste decizii politice în numele milioanelor de votanți și parlamentari care l-au susținut la alegerile prezidențiale. Liderul AUR subliniază că și-a asumat să facă politică și că nu se plânge de acest lucru.