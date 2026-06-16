De ce nu mai merg românii la concerte? Nicu Alifantis: „Oamenii nu mai au starea necesară să vină la un spectacol”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Nicu Alifantis, artist, a vorbit despre faptul că oamenii nu mai au starea necesară să vină la un spectacol. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Nicu Alifantis: „Anul acesta erau cam jumătate din ce a fost anul trecut. Eu nu cred că de bani e vorba. Bun, și banii contează, că în clipa în care pui… Contează sigur. Absolut, prețul unui bilet nu e ceva fabulos. Știi? Lăsând deoparte starea financiară. Cultura e un lux și de fapt nu mai este stare de așa ceva…”

Invitat la Marius Tucă Show, Nicu Alifantis a vorbit despre faptul că oamenii nu mai au stare necesară să vină la un spectacol. Acesta spune că anul trecut comparativ cu anul acesta la un festival din Arad, numărul participanților a fost mai mic. Artistul precizează că la acest festival intrarea era liberă. El crede că nu este vorba de bani, ci mai degrabă faptul că oamenii nu mai au energia necesară să vină. Alifantis subliniază că prețul unui bilet nu este ceva inaccesibil pentru un cetățean. Mai degrabă cultura a ajuns să fie un lux, iar cetățenii nu mai sunt dispuși să se bucure de acest tip de experiențe.