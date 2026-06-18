În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum Bolojan nu a muncit pentru nicio funcție pe care a deținut-o. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „A găsit o scurtătură extraordinară. Domnul Bolojan este rezultatul demisiilor succesive. A ajuns președinte de partid că și-a dat demisia pe nepusă masă Ciucă. A ajuns președinte că și-a dat demisia hodoronc-tronc Iohannis. Și a ajuns premier pentru că și-a dat demisia Ciolacu după ce s-a terminat. Deci el a fost pac-pac din demisie în demisie către victoria finală.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum Bolojan nu a muncit pentru nicio funcție pe care a deținut-o. Acesta spune că Ilie Bolojan a găsit o „scurtătură extraordinară”. El subliniază despre premierul interimar că este rezultatul demisiilor succesive. Predoiu menționează momentul în care Marcel Ciolacu și-a dat demisia din funcție, astfel Ilie Bolojan urmând să preia poziția. Predoiu mai afirmă despre Bolojan că nu s-a zbătut foarte tare pentru a avea aceste poziții, dar s-a obișnuit foarte repede cu ele. Acesta menționează că orice politician ajuns la putere prin scurtături se va ține de scaun pentru că doar funcția ajunge să îl definească.