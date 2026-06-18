În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum Bolojan nu a muncit pentru nicio funcție pe care a deținut-o. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum Bolojan nu a muncit pentru nicio funcție pe care a deținut-o. Acesta spune că Ilie Bolojan a găsit o „scurtătură extraordinară”. El subliniază despre premierul interimar că este rezultatul demisiilor succesive. Predoiu menționează momentul în care Marcel Ciolacu și-a dat demisia din funcție, astfel Ilie Bolojan urmând să preia poziția. Predoiu mai afirmă despre Bolojan că nu s-a zbătut foarte tare pentru a avea aceste poziții, dar s-a obișnuit foarte repede cu ele. Acesta menționează că orice politician ajuns la putere prin scurtături se va ține de scaun pentru că doar funcția ajunge să îl definească.
„Și știm cum a ajuns, că asta este iarăși… Dumnealui a găsit o cale, e membru de mult PNL, de fapt, PD și PNL. A găsit o scurtătură extraordinară. Domnul Bolojan este rezultatul demisiilor succesive. A ajuns președinte de partid că și-a dat demisia pe nepusă masă Ciucă. A ajuns președinte că și-a dat demisia hodoronc-tronc Iohannis. Și a ajuns premier pentru că și-a dat demisia Ciolacu după ce s-a terminat. Deci el a fost pac-pac din demisie în demisie către victoria finală. A găsit scurtătura, nu a transpirat pentru pozițiile astea, dar s-a obișnuit foarte repede cu ele.”, a declarat generalul.