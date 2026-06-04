În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, General (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a vorbit despre lipsa de acțiune a aliaților europeni în privința României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Generalul Virgil Bălăceanu: „Nu a apărut Germania și ar trebui să discutăm direct cu Germania. Din moment ce Germania are deja un interes economic. E vorba de semnarea unor contracte de aproape 6 miliarde de euro.”

Invitat la Marius Tucă Show, Generalul Virgil Bălăceanu a vorbit despre lipsa de acțiune a aliaților europeni în privința României. Acesta spune că avea așteptări din partea francezilor ca România să primească sisteme antidornă în urma incidentului de la Galați. El subliniază că nici Germania nu a venit cu o inițiativă de apărare a României, deși are interese economice. Generalul afirmă că este vorba de semnarea unui contract de aproape 6 miliarde de euro. Bălăceanu explică și modul în care poate să fie activat Articolul 4. A dat exemplul Poloniei, unde dronele au intrat direct în spațiul aerian. În cazul României, drona a fost în derivă.