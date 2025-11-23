Generalul (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles și fost șef al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei, a vorbit, într-o intervenție pentru Gândul despre cum vor evolua lucrurile în celebrul plan de pace produs de Donald Trump, pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Interlocutorul Gândul a precizat faptul că este un moment critic și provocator pentru Europa, care trebuie să-și demonstreze autonomia strategică. Reversul medaliei, susține generalul (r) Virgil Bălăceanu, va reprezenta scenariul în care” copiii și nepoți noștri vor asista la războaie în Europa, așa cum au fost Primul și în al Doilea Război Mondial.”

În ceea ce privește lipsa României de la masa negocierilor UE în legătură cu planul lui Trump, generalul (r) recunoaște că țara noastră nu și-a validat rolul pe flancul de Sud – Est.

Planul lui Trump agită spiritele. Reprezentanții Ucrainei, UE și SUA se vor întâlni mâine la Geneva

Potrivit informațiilor relatate de presa internațională, lucrurile încep deja să se complice – deoarece, în timp ce Donald Trump îi dă un ultimatum lui Zelenski de a accepta planul său de pace – europenii au discutat sâmbătă la G20 un plan de pace paralel pentru Ucraina. (Materialul integral AICI)

Totodată, întâlnirea reprezentanților UE, SUA și Ucrainei privind planul de pace va avea loc duminică la Geneva, informează DPA, citând surse din guvernul Germaniei.

Volodimir Zelenski a confirmat că a semnat decretul privind componența delegației ucrainene la negocierile din Elveția și a aprobat toate directivele corespunzătoare.

„Dacă pierdem noi, Europa, vom fi supuși altor determinații geostrategice și geopolitice”

Generalul (r) Virgil Bălăceanu, despre puterea Europei și planul de pace al lui Trump

„Planul de pace de pace al lui Trump este o capitulare. Se va admine sau nu, rămâne să vedem. După mine, Europa trebuie să-și demonstreze autonomia strategică – ca să folosesc termeni mai diplomatici. Războiul este o esență a existenței noastre și nu războiul în sine, ci războiul de apărare. Ori suntem în măsură să-l purtăm, ori dacă nu, pierdem. Dacă pierdem noi, Europa – și când se vorbește de Europa, inclusiv Trump se referă specific la UE – vom fi supuși altor determinații geostrategice și geopolitice.

Este momentul foarte critic în care Europa – vom vedea dacă UE își asumă problema esențială – pentru că Uniunea Europeană s-a înființat pentru colaborare, cooperare și dezvoltare economică. Și se trezește în situația – pentru că, în definitiv este o a doua, a treia trezire – prima trezire – războiul din Europa, a doua trezire – Trump și poziția față de Europa și acum a treia trezire cu planul de pace – dacă ești în măsură tu, UE, să-ți asumi propriile tale interese care țin de protejarea suveranității tale.

Ca să te afirmi într-o lume bipolară – Statele Unite și China – UE are nevoie și de forța militară

Vom vedea ce înseamnă istoria, însă ea apare destul de provocatoare, pentru că Trump spune: NU NATO pentru Ucraina, DA Uniunea Europeană. Pentru că Trump știe că UE nu are forță militară. Ca să te afirmi într-o lume, nu neapărat multupolară, ci bipolară – Statele Unite și China – UE are nevoie și de forța militară. Și o costruiește numai în condițiile în care își va păstra unitatea și coeziunea – proiect european. Altcumva, vom asista – nu noi, copiii și nepoți noștri la războaie în Europa – așa cum au fost în Primul și în al Doilea Război Mondial.

Dacă nu știm să fim uniți – făcând față unor provocări – și momentul actual reprezintă o provocare – Europa va rămâne divizată pe interese statale sau de grupuri statale – și în mod sigur istoria este universală, marile războaie ale secolului XX se vor repeta. Aici este marea problemă, esența problemei noastre ca europeni. Vrem războaie sau pace? Ca să avem pace, trebuie să avem puterea, uniți ca să contracarăm agresiunea Federației Ruse. „

„Dacă le dați rușilor, noi europenii, la un moment dat, vom da rușilor”

Generalul (r) Virgil Bălăceanu, despre alegerea ucrainenilor și miza unui război care durează de peste trei ani

Generalul (r) Virgil Bălăceanu susține că, în tot acest context provocator – care poate scrie și rescrie o nouă pagină de istorie – ucrainenii trebuie lăsați să-și decidă singuri drumul, printr-un Referendum.

„Zelenski are un instrument fantastic și anume decizia poporului ucrainean, Constituția și respectarea ei. Statele Unite cer dincolo de o Constituție, bună sau rea – dar ea este a poporului ucrainean. Să-i lăsăm pe ucraineani să decidă și printr-un referendum să spună: Vrem să cedăm partea care ne-a mai rămas din Donbas sau continuăm un război în care știm că vom mai pierde încă 5% din teritorii, dar ne păstrăm deminitatea?

Ucraina își reconstruiește demnitatea, identitatea națională. Și eu nu cred că ucrainenii vor fi de acord, cum le spun americanii le dați rușilor, pentru că dacă le dați rusilor, noi europenii , la un moment dat, vom da rușilor. Și noi trebuie să fim gata să nu dăm rușilor, noi trebuie să ne păstrăm ceea ce s-a decis, cu ani în urmă, în 1975, să respectăm niște granițe după al Doilea Război Mondial.

Dacă nu, Europa trebuie să fie pregătită pentru războaie în secolul XXI, așa cum au fost ele în secolul XX, Primul și al Doilea Război Mondial. Suntem pregătiți să facem războaie între noi, în Europa sau ne păstrăm unitatea, coeziunea, ideea de prosperitate, programele și înlăturăm spectrul războiului? Compromisul este grav la ora actuală și este unul între a avea pace în Europa sau a avea războaie în Europa în perioada următoare. Europa trebuie să-și spună cuvântul. Are puterea să și-l spună? Vom vedea!”, a conchis Generalul (r) Virgil Bălăceanu.

Incertitudini vechi la planuri noi pentru Ucraina?

Planul în 28 de puncte, elaborat între SUA și Rusia într-o serie de discuții secrete, a reînnoit temerile că Ucraina este exclusă din discuțiile despre viitorul său. Pe lângă obligarea Ucrainei să cedeze teritorii, acordul ar reduce la jumătate numărul armatei Kievului și i-ar interzice să dețină rachete cu rază lungă de acțiune.

Planul ar bloca, de asemenea, desfășurarea de trupe străine în Ucraina, ar pune capăt asistenței militare americane și ar împiedica aterizarea aeronavelor diplomatice străine în țară. Ucrainei i s-ar permite să negocieze garanții de securitate din partea guvernelor SUA și UE pentru a ajuta la menținerea oricărui armistițiu.

Oficialii din capitala Ucrainei au respins planul, iar Rusia a negat că ar avea cunoștință despre acesta. Donald Trump nu a comentat acordul, dar a dezvăluit miercuri că i-a spus recent lui Vladimir Putin: „Lasă-mă să rezolv nenorocitul tău de război.”

