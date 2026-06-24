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George Simion, despre discuțiile avute cu Sorin Grindeanu: „Nu a vrut o înțelegere cu AUR în afară de votarea moțiunii împotriva lui Bolojan”

Andrei Rosz
George Simion, despre discuțiile avute cu Sorin Grindeanu: „Nu a vrut o înțelegere cu AUR în afară de votarea moțiunii împotriva lui Bolojan”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, politician și lider al partidului AUR, a vorbit despre cum PSD nu a vrut o înțelegere cu AUR mai departe de moțiunea de cenzură. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

George Simion:Eu nu am ce să-i reproșez lui Sorin Grindeanu din acest punct de vedere. Pot să-i reproșez că persistă în această idee, că doar cu USR-ul și cu UDMR-ul poate să facă un guvern. Îi urez succes. Și aș mai putea să-i reproșez, dacă într-adevăr i-a transmis lui Gigi Becali că eu i-aș fi promis lui Nicușor Dan… Eu nu i-am promis nimic lui Nicușor Dan și n-am nicio obligație nici față de Nicușor Dan. E foarte important.

Invitat la Marius Tucă Show, George Simion a vorbit despre cum PSD nu a vrut o înțelegere cu AUR mai departe de moțiunea de cenzură. Acesta a început prin a spune că a semnat cu Grindeanu o înțelegere doar pentru moțiunea de cenzură. Mai mult de atât, Grindeanu nu și-ar fi dorit. Simion afirmă că nu îi poate reproșa liderului PSD din acest punct de vedere. Politicianul afirmă că există alte motive pentru care ar putea să îl mustre pe social-democrat.

„Am semnat împreună cu Sorin Grindeanu o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Nu am discutat de o înțelegere pe mai departe. Nu a dorit acest lucru. Eu nu am ce să-i reproșez lui Sorin Grindeanu din acest punct de vedere. Pot să-i reproșez că persistă în această idee, că doar cu USR-ul și cu UDMR-ul poate să facă un guvern. Îi urez succes. Și aș mai putea să-i reproșez, dacă într-adevăr i-a transmis lui Gigi Becali că eu i-aș fi promis lui Nicușor Dan… Eu nu i-am promis nimic lui Nicușor Dan și n-am nicio obligație nici față de Nicușor Dan. E foarte important.”, a explicat liderul AUR.

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