George Simion, învins de progresiști? Crin Antonescu: „AUR a ratat o excelentă ocazie de a câștiga bătălia credibilității politice”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a comentat strategia adoptată de George Simion în timpul negocierilor și dezbaterilor legate de învestirea Guvernului. Fostul lider liberal consideră că liderul AUR a ratat o oportunitate politică importantă și că modul în care a gestionat momentul a lăsat mai multe întrebări decât răspunsuri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

George Simion putea să transmită un mesaj mult mai clar

Antonescu susține că liderul AUR ar fi putut să își exprime poziția într-un mod direct și ușor de înțeles pentru public.

„Dacă, inclusiv după această invitație, Simion ieșea și spunea clar: «Dom’ne, mulțumim că a venit, s-a dovedit că se pot purta civilizat cu noi și băieții ăștia occidentali. Noi am vrut asta, el nu a putut să ne ofere asta sau nu ne-a oferit suficient. Nu votăm». Era una.”, afirmă acesta.

Alegerea de a menține suspansul până în ultimul moment nu a ajutat la consolidarea imaginii politice a liderului AUR.

„Domnul Simion n-a spus chestiunea asta, a lăsat-o așa misterios până la sfârșit. Impresia a rămas că a vrut să-și bată joc de omul ăla și asta nu-i bine. Cu bătaia de joc n-ajungi undeva prea departe.”, spune Antonescu.

Crin Antonescu: „AUR a cultivat suspansul”

Fostul candidat la prezidențiale consideră că efectul politic al momentului a fost diferit de cel mediatic.

„Prima conferință de presă a lui Simion a fost cristal. A doua a fost foarte confuză și n-am înțeles de ce până la urmă nu a votat guvernul Veștea.”, afirmă acesta.

Antonescu spune că nici poziția finală a AUR nu a fost comunicată suficient de clar.

„Nici n-am înțeles dacă votează sau nu guvernul, că nici măcar asta n-a spus clar. A cultivat suspansul.”, afirmă el.

Antonescu consideră că Simion și AUR au ratat șansa de a obține un câștig important de imagine.