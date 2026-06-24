George Simion, învins de progresiști? Crin Antonescu: „AUR a ratat o excelentă ocazie de a câștiga bătălia credibilității politice”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a comentat strategia adoptată de George Simion în timpul negocierilor și dezbaterilor legate de învestirea Guvernului. Fostul lider liberal consideră că liderul AUR a ratat o oportunitate politică importantă și că modul în care a gestionat momentul a lăsat mai multe întrebări decât răspunsuri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Antonescu susține că liderul AUR ar fi putut să își exprime poziția într-un mod direct și ușor de înțeles pentru public.
„Dacă, inclusiv după această invitație, Simion ieșea și spunea clar: «Dom’ne, mulțumim că a venit, s-a dovedit că se pot purta civilizat cu noi și băieții ăștia occidentali. Noi am vrut asta, el nu a putut să ne ofere asta sau nu ne-a oferit suficient. Nu votăm». Era una.”, afirmă acesta.
Alegerea de a menține suspansul până în ultimul moment nu a ajutat la consolidarea imaginii politice a liderului AUR.
„Domnul Simion n-a spus chestiunea asta, a lăsat-o așa misterios până la sfârșit. Impresia a rămas că a vrut să-și bată joc de omul ăla și asta nu-i bine. Cu bătaia de joc n-ajungi undeva prea departe.”, spune Antonescu.
Fostul candidat la prezidențiale consideră că efectul politic al momentului a fost diferit de cel mediatic.
„Prima conferință de presă a lui Simion a fost cristal. A doua a fost foarte confuză și n-am înțeles de ce până la urmă nu a votat guvernul Veștea.”, afirmă acesta.
Antonescu spune că nici poziția finală a AUR nu a fost comunicată suficient de clar.
„Nici n-am înțeles dacă votează sau nu guvernul, că nici măcar asta n-a spus clar. A cultivat suspansul.”, afirmă el.
Antonescu consideră că Simion și AUR au ratat șansa de a obține un câștig important de imagine.
„Sigur că a luat afișul. A fost eroul zilei din punct de vedere mediatic. Dar din punct de vedere politic, cred că AUR și George Simion au ratat o excelentă ocazie de a câștiga această bătălie a credibilității.”, concluzionează Crin Antonescu.