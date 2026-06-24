Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » George Simion, învins de progresiști? Crin Antonescu: „AUR a ratat o excelentă ocazie de a câștiga bătălia credibilității politice”

George Simion, învins de progresiști? Crin Antonescu: „AUR a ratat o excelentă ocazie de a câștiga bătălia credibilității politice”

Alexandra Anton Marinescu
George Simion, învins de progresiști? Crin Antonescu: „AUR a ratat o excelentă ocazie de a câștiga bătălia credibilității politice”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a comentat strategia adoptată de George Simion în timpul negocierilor și dezbaterilor legate de învestirea Guvernului. Fostul lider liberal consideră că liderul AUR a ratat o oportunitate politică importantă și că modul în care a gestionat momentul a lăsat mai multe întrebări decât răspunsuri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

George Simion putea să transmită un mesaj mult mai clar

Antonescu susține că liderul AUR ar fi putut să își exprime poziția într-un mod direct și ușor de înțeles pentru public.

„Dacă, inclusiv după această invitație, Simion ieșea și spunea clar: «Dom’ne, mulțumim că a venit, s-a dovedit că se pot purta civilizat cu noi și băieții ăștia occidentali. Noi am vrut asta, el nu a putut să ne ofere asta sau nu ne-a oferit suficient. Nu votăm». Era una.”, afirmă acesta.

Alegerea de a menține suspansul până în ultimul moment nu a ajutat la consolidarea imaginii politice a liderului AUR.

„Domnul Simion n-a spus chestiunea asta, a lăsat-o așa misterios până la sfârșit. Impresia a rămas că a vrut să-și bată joc de omul ăla și asta nu-i bine. Cu bătaia de joc n-ajungi undeva prea departe.”, spune Antonescu.

Crin Antonescu: „AUR a cultivat suspansul”

Fostul candidat la prezidențiale consideră că efectul politic al momentului a fost diferit de cel mediatic.

„Prima conferință de presă a lui Simion a fost cristal. A doua a fost foarte confuză și n-am înțeles de ce până la urmă nu a votat guvernul Veștea.”, afirmă acesta.

Antonescu spune că nici poziția finală a AUR nu a fost comunicată suficient de clar.

„Nici n-am înțeles dacă votează sau nu guvernul, că nici măcar asta n-a spus clar. A cultivat suspansul.”, afirmă el.

Antonescu consideră că Simion și AUR au ratat șansa de a obține un câștig important de imagine.

„Sigur că a luat afișul. A fost eroul zilei din punct de vedere mediatic. Dar din punct de vedere politic, cred că AUR și George Simion au ratat o excelentă ocazie de a câștiga această bătălie a credibilității.”, concluzionează Crin Antonescu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu sesizează dilema politicii românești – dacă țara este lăsată pe mâna sorosiștilor sau Nicușor Dan intervine în proces
11:00
Crin Antonescu sesizează dilema politicii românești – dacă țara este lăsată pe mâna sorosiștilor sau Nicușor Dan intervine în proces
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: „Este clar că Nicușor nu vrea să le facă pe plac progresiștilor, doar pentru că l-au susținut în campania electorală”
10:30
Crin Antonescu: „Este clar că Nicușor nu vrea să le facă pe plac progresiștilor, doar pentru că l-au susținut în campania electorală”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan critică partidele pro-europene din România: PNL, UDMR și USR sunt în formațiuni europene ai căror lideri au batjocorit îndeplinirea obiectivelor României
08:00
Valentin Stan critică partidele pro-europene din România: PNL, UDMR și USR sunt în formațiuni europene ai căror lideri au batjocorit îndeplinirea obiectivelor României
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan – cine sunt conservatorii, suveraniștii? Cine sunt extremiștii?
07:00
Valentin Stan – cine sunt conservatorii, suveraniștii? Cine sunt extremiștii?
Care e soarta politică a lui Nicușor Dan? Crin Antonescu: „Este posibil să fie suspendat”
23:00
Care e soarta politică a lui Nicușor Dan? Crin Antonescu: „Este posibil să fie suspendat”
PSD, veșnicul partid de la conducere. O minciună! Crin Antonescu: „Nu sunt 37 de ani în care PSD să fi fost la putere ca să ne ducă spre dezastru”
22:30
PSD, veșnicul partid de la conducere. O minciună! Crin Antonescu: „Nu sunt 37 de ani în care PSD să fi fost la putere ca să ne ducă spre dezastru”
Mediafax
Examen cu capcane? Ce subiecte au primit elevii la Evaluarea Națională la Matematică
Digi24
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026: Ce nu este bine să faci pe 24 iunie. Obiceiurile păstrate de români
Cancan.ro
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Adevarul
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Mediafax
Mulți se laudă cu asta. Medicii spun că poate fi un motiv de îngrijorare
Click
Caz de canibalism la Serviciul de Ambulanță din Budapesta. Ancheta șoc: Organe umane găsite acasă la un angajat
Digi24
O nouă amenințare pe litoralul european: Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește odată cu încălzirea mărilor
Cancan.ro
Adi Sînă, prima reacție după ce s-a aflat că ar divorța de Anca Serea. Ce mesaj subliminal a transmis
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Mini compresorul Crivit de la Lidl: gadget esențial pentru biciclete la preț mic
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este Interpol?

Cele mai noi

Trimite acest link pe