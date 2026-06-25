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Impresiile lui George Simion după întâlnirea cu Adrian Veștea: „Mi-a făcut o părere bună. E un om rezonabil, dar nu putea schimba lucrurile în România”

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În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion, liderul partidului AUR, susține că Adrian Veștea este un om rezonabil, însă nu putea schimba lucrurile în România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

George Simion: „Luni toate televiziunile titrau că Simion ar fi dispărut undeva. Eu zi de zi am avut activitatea publică. Sigur că nu era legată de această cârpeală numită Guvernul Veștea. Și o să vorbim și despre Adrian Veștea cu care am vorbit și care mi-a făcut o impresie bună. Nu mi-a făcut impresia că ar fi putut schimba într-un fel situația.”

Invitat la Marius Tucă Show, George Simion susține că Adrian Veștea este un om rezonabil, însă nu putea schimba lucrurile în România. Acesta spune că a discutat cu Veștea și are o impresie bună despre el. Liderul AUR vorbește despre conferința de presă pe care a ținut-o zilele trecute. El afirmă că scopul conferinței a fost reconfirmarea deciziei partidului de a nu susține un guvern din care nu face parte. Simion consideră că Guvernul Veștea ar fi fost o soluție de compromis. Politicianul menționează că la începutul acestei săptămâni televiziunile spuneau că a dispărut chiar dacă acesta avea activități publice.

„Nu îmi dau seama cum își pot închipui ei și de ce persistă în erori. Pentru că după Tomac, după Veștea, aud că se gândesc în continuare la diferite improvizații. Luni toate televiziunile titrau că Simion ar fi dispărut undeva. Eu zi de zi am avut activitatea publică. Sigur că nu era legată de această cârpeală numită Guvernul Veștea. Și o să vorbim și despre Adrian Veștea cu care am vorbit și care mi-a făcut o impresie bună. Nu mi-a făcut impresia că ar fi putut schimba într-un fel situația. Este un om rezonabil. Am făcut acea conferință de presă pentru a reconfirma că AUR în forurile statutare a luat o decizie. De o săptămână luase o decizie, dar că la fel cum spuneau că am dispărut undeva doar pentru că nu răspundeam din oră în oră la posturile de televiziune care îl voiau înscăunat pe Adrian Veștea”, a declarat liderul partidului AUR.

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