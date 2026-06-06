În emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a comentat despre subiecte legate de sistemul de urgență și proiecte ale statului. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Trenul sanitar și ideea din timpul războiului

În discuție a fost adus exemplul unui „tren sanitar” din perioada de război din Est. Acesta ar fi avut rolul de a transporta răniți și de a oferi îngrijiri medicale pe traseu. S-a spus că răniții ajungeau direct la Spitalul Militar Central.

„În timpul războiului din Est a existat un tren sanitar. Așa. Atenție, fii atent la ce spun. Dar era alarmat, în sensul că se ducea dincolo de Prut, mergea, lua răniții și îi îngrijea în drum, da? Dar știi unde ajungeau răniții? La Spitalul Militar Central. Știi care era povestea? Că existau șine directe până la Spitalul Militar Central,” spune scriitorul

Critici legate de costuri și execuție

Au fost exprimate opinii critice despre modul în care sunt cheltuiți banii publici. S-a discutat despre sume mari din buget și despre modul de atribuire a contractelor.

„Safe-ul a fost cel mai are jaf din istoria Românie. S-a făcut un mare împrumut, noi suntem pe locul 2, pentru că aici se poate să… să se fure 17 miliarde, pe care le-am luat cu împrumut” , cochide Ion Cristoiu