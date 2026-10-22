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Ion Cristoiu: „Îl vor îngropa pe Călin Georgescu în dosare. Ne arată că suntem un popor fără răspuns”

Malina Maria Fulga
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Ion Cristoiu cataloghează multiplele dosare deschise pe numele lui Călin Georgescu drept o demonstrație de forță din partea instituțiilor statului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Sunt făcute din adins, puse cu mâna”

În cadrul unei noi ediții a emisiunii Marius Tucă Show, scriitorul și gazetarul Ion Cristoiu a vorbit despre apariția unui nou dosar care îl vizează pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Acesta nu cataloghează dosarele drept un simplu demers juridic, ci drept o acțiune intenționată, cu un scop clar. Cristoiu sugerează faptul că politicul și juridicul ar încerca să facă o demonstrație de forță cu scopul intimidării susținătorilor lui Georgescu.

„Sunt făcute din adins, puse cu mâna, ca să ne arate că suntem proști. N-am nicio problemă. Să nu mai aud pe ăia, unii suveraniști, că de fapt se pune la cale că o parte a sistemului vrea să facă din el victimă. Mai ales că îl îngroapă în dosare. Suntem într-o perioadă de conflict.”

De asemenea, Cristoiu critică starea latentă în care, spune el, pare să se afle societatea și presa. Sugerează că discuțiile interminabile, dar pasive, încurajează acest gen de excese de putere.

„Putem să trăncănim noi de dimineață până seara. Asta facem până la urmă: vorbim, spunem. De aia fac. O fac intenționat.”

Călin Georgescu, cercetat într-un nou dosar penal

Miercuri a fost deschis al cincilea dosar penal care îl vizează pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Este acuzat de promovarea simbolurilor legionare și a fost dus la DIICOT pentru audieri. Dosarul ar fi fost deschis în urma unui gest făcut în 2025, când fostul candidat la prezidențiale ar fi făcut salutul legionar la ieșirea de la secția de poliție din Buftea.

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