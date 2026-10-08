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Grindeanu a renunțat la anumite linii roșii. Ion Cristoiu: „S-ar putea să fie un aranjament cu PSD”

Malina Maria Fulga
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Ion Cristoiu analizează strategia politică din spatele noii numiri a președintelui, în persoana lui Luca Niculescu, și afirmă că aceasta s-ar putea baza pe o înțelegere politică cu Partidul Social Democrat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, scriitorul și gazetarul Ion Cristoiu a vorbit despre deznodământul votării guvernului lui Luca Niculescu. Acesta remarcă faptul că, deși liberalii susțin că îl apreciază ca diplomat, totuși aleg să nu voteze guvernul.

„Faci cum ziceau ăștia: Luca Niculescu, îl admir. Eu cred e bun, dar noi nu votăm. Mai degrabă spunea că e un porc și îl vota”, afirma gazetarul.

În replică, moderatorul emisiunii afirmă că, în opinia sa, guvernul Mureșan nu ar avea șanse reale să treacă. Analizând și numirile anterioare ale președintelui Nicușor Dan, Marius Tucă apreciază că acestea ar fi făcute la „plezneală”. El consideră că și această numire va continua cursul eșecurilor.

„Uitându-mă la declarații, eu spun că nu cred că trece. V-am spus de săptămâna trecută, pentru că am început să-l înțeleg, cu ghilimele, pe Nicușor Dan. La plezneală face toate astea. Tomac, Veștea, Siegfried Mureșan, ce rost au avut aceste desemnări când ele n-au trecut? Și când noi am crezut amândoi, și eu, și dumneavoastră, că are ceva în cap, că are ceva aranjat, că a pus ceva la cale. Ca și acum”, adaugă Marius Tucă.

Ion Cristoiu concluzionează prin a întreba dacă această numire ar fi fost făcută printr-o înțelegere cu social-democrații în persoana lui Sorin Grindeanu. Această înțelegere ar putea duce la creșterea șanselor de trecere a guvernului.

„Nu pot să comentez asta decât după ce trece ziua de joi. Misiunea mea este să spun, poate să fie la plezneală sau poate să fie o înțelegere cu Grindeanu”, concluzionează Ion Cristoiu.

Luca Niculescu

După picarea la vot a guvernului Siegfried Mureșan, președintele Nicușor Dan a venit cu o a patra numire, în persoana lui Luca Niculescu. Până în acest moment, niciun partid politic nu și-a declarat susținerea pentru un guvern condus de Luca Niculescu.

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