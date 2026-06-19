Ion Cristoiu, verdict pentru președinție: „Dacă Veștea își depune mandatul, va fi un eșec pentru Nicușor Dan”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, a discutat despre situația politică actuală și despre incertitudinile legate de posibile decizii și alianțe. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show
Un subiect important a fost legat de un posibil mandat care nu a fost depus. Cristoiu a spus că, atâta timp cât mandatul nu este depus, nu se poate trage o concluzie clară.
„ Veștea nu și-a depus mandatul. Când și-l depune, discutăm” , spune Cristoiu