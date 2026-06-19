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Ion Cristoiu, verdict pentru președinție: „Dacă Veștea își depune mandatul, va fi un eșec pentru Nicușor Dan”

Serdaru Mihaela
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, a discutat despre situația politică actuală și despre incertitudinile legate de posibile decizii și alianțe. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Situația politică discutată

Un subiect important a fost legat de un posibil mandat care nu a fost depus. Cristoiu a spus că, atâta timp cât mandatul nu este depus, nu se poate trage o concluzie clară.

 „ Veștea nu și-a depus mandatul. Când și-l depune, discutăm” , spune Cristoiu

Despre incertitudine și scenarii

S-a discutat despre incertitudinea politică. Cristoiu a spus că nu se pot face previziuni sigure și că doar faptele confirmate contează, restul fiind simple interpretări.

„Eu nu pot permite să fac acum profeții. Nu știu. În momentul în care își depune mandatul, discutăm. Deocamdată, eșecul lui Nicușor Dan este dacă își depune mandatul. Și dacă pică în Parlament, nu este un eșec: a încercat. Asta cred eu la ora actuală. Nu știu. Vom vedea duminică. Este foarte important congresul de duminică”, conchide Ion Cristoiu

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