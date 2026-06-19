Ion Cristoiu, verdict pentru președinție: „Dacă Veștea își depune mandatul, va fi un eșec pentru Nicușor Dan”

S-a discutat despre incertitudinea politică. Cristoiu a spus că nu se pot face previziuni sigure și că doar faptele confirmate contează, restul fiind simple interpretări.

„Eu nu pot permite să fac acum profeții. Nu știu. În momentul în care își depune mandatul, discutăm. Deocamdată, eșecul lui Nicușor Dan este dacă își depune mandatul. Și dacă pică în Parlament, nu este un eșec: a încercat. Asta cred eu la ora actuală. Nu știu. Vom vedea duminică. Este foarte important congresul de duminică”, conchide Ion Cristoiu