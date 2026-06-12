Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Medicul diabetolog și nutriționist vs. consilier în nutriție. Adina Alberts, medic: „Dacă aș avea o problemă de nutriție, aș merge la medicul specialist, nu la un consilier pe nutriție”

Medicul diabetolog și nutriționist vs. consilier în nutriție. Adina Alberts, medic: „Dacă aș avea o problemă de nutriție, aș merge la medicul specialist, nu la un consilier pe nutriție”

Malina Maria Fulga
Medicul diabetolog și nutriționist vs. consilier în nutriție. Adina Alberts, medic: „Dacă aș avea o problemă de nutriție, aș merge la medicul specialist, nu la un consilier pe nutriție”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adina Alberts, medic chirurg și antreprenor, a vorbit despre importanța consultării unui medic nutriționist specialist în cazul în care dorim să începem un proces de slăbire. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Medicul Adina Alberts a fost întrebată cu privire la noile metode „minune” de slăbire, tot mai populare în mediul online. Aceasta susține ferm că un astfel de proces de slăbire nu trebuie început la întâmplare. Este absolut necesar să consultăm mai întâi un medic specialist.

Invitata ține să facă o distincție clară între medicii specializați în nutriție și nutriționiști, adică acei consilieri în nutriție. Adina Alberts recomandă să mergem întotdeauna la un medic specialist. Anii de pregătire din spate și cunoștințele vaste vor face întotdeauna diferența.

„Eu sunt chirurg plastician și mai am o specialitate care se numește sănătate publică și management. În foarte scurt timp îmi dau specialitatea și pe această nouă specialitate. Ideea este următoarea: nutriția este apanajul medicului nutriționist, adică al specialistului în diabet și boli metabolice, pe de o parte, și a nutriționistului care nu este medic, dar care are studii superioare de 4 ani și este nutriționist și atât. Dacă aș avea o problemă, nu vreau să fiu habotnică, dar m-aș duce la medic pentru că știu că are mai mulți ani de școală și mai multă experiență. Această facultate a apărut mai de curând. Aici sunt tineri specialiști care poate, pentru unii dintre noi, nu reprezintă neapărat atâta încredere.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Votul unanim din Biroul Politic al PNL împotriva Guvernului Tomac. Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan conduce cu o mână de fier partidul”
12:30
Votul unanim din Biroul Politic al PNL împotriva Guvernului Tomac. Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan conduce cu o mână de fier partidul”
Nicușor Dan intră în razboi cu partidele de dreapta. Ion Cristoiu: „Astăzi, după ce președintele a bătut din picior, ne așteptam ca ședința biroului politic al PNL să-l împingă pe Bolojan spre susținerea lui Tomac”
12:30
Nicușor Dan intră în razboi cu partidele de dreapta. Ion Cristoiu: „Astăzi, după ce președintele a bătut din picior, ne așteptam ca ședința biroului politic al PNL să-l împingă pe Bolojan spre susținerea lui Tomac”
ACTUALITATE Tragedia Administrației Prezidențiale. Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu conștientizează eșecurile în urma acțiunilor sale”
11:30
Tragedia Administrației Prezidențiale. Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu conștientizează eșecurile în urma acțiunilor sale”
ACTUALITATE Medic, în telefon! Adina Alberts, medic: „70% din toate consultațiile medicale pot fi rezolvate sau se pot desfășura prin intermediul telemedicinei”
11:00
Medic, în telefon! Adina Alberts, medic: „70% din toate consultațiile medicale pot fi rezolvate sau se pot desfășura prin intermediul telemedicinei”
ACTUALITATE Telemedicină pentru copii. Adina Alberts, medic: „«Copilul meu sănătos» este un pachet ce conține consultații care poate fi accesate într-un an”
10:30
Telemedicină pentru copii. Adina Alberts, medic: „«Copilul meu sănătos» este un pachet ce conține consultații care poate fi accesate într-un an”
MARIUS TUCĂ SHOW Viorel Cataramă: „Oamenii de afaceri se împart în 2 categorii – cei care fac afaceri cu statul și cei care nu fac”
10:00
Viorel Cataramă: „Oamenii de afaceri se împart în 2 categorii – cei care fac afaceri cu statul și cei care nu fac”
Mediafax
ILIE BOLOJAN pregătește alternativa: Dacă Guvernul Tomac pică, vom veni cu o soluție
Digi24
VIDEO Pentagonul a publicat noi documente despre OZN-uri. Relatări inedite despre „sfere” misterioase observate pe cer
Cancan.ro
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Avertisment privind negocierile pe Legea salarizării. Expert: „Acesta este cuiul lui Pepelea”
Mediafax
NOILE SALARII ale medicilor și asistenților din 2027. Cât ar urma să câștige în noua lege a salarizării
Click
De câți ani este nevoie să muncești pentru un apartament cu 2 camere în Spania. Cetățenii au ajuns la disperare
Digi24
Un urs a intrat în opt case dintr-un sat și a căutat mâncare inclusiv în frigider. Cum a scăpat o bătrână
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie cum nu prea a mai fost. Fenomene meteo ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cum a reușit un român să parcurgă un milion de kilometri cu un Passat?
Descopera.ro
De ce Pământul nu are inele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Top 7 produse care ajută la refacerea barierei naturale a pielii (P)
FLASH NEWS Fritz nu exclude nici anticipatele, după ce USR a decis că nu va susține Guvernul Tomac: „Actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și Minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline”
18:55
Fritz nu exclude nici anticipatele, după ce USR a decis că nu va susține Guvernul Tomac: „Actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și Minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline”
LIFESTYLE Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Răspunsul se reduce la un singur lucru
18:55
Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Răspunsul se reduce la un singur lucru
FLASH NEWS Trump critică Teheranul pentru scurgerile de informații privind acordul de pace. „Termenii nu au nicio legătură cu ce s-a negociat”
18:25
Trump critică Teheranul pentru scurgerile de informații privind acordul de pace. „Termenii nu au nicio legătură cu ce s-a negociat”
ECONOMIE Complexul Energetic Oltenia are un nou președinte al directoratului. Cine preia funcția lui Dan Plaveti după plecarea sa la Hidroelectrica
17:59
Complexul Energetic Oltenia are un nou președinte al directoratului. Cine preia funcția lui Dan Plaveti după plecarea sa la Hidroelectrica
DECIZIE Romprest a câștigat procesul cu Primăria Sectorului 1. Compania de salubrizare a obținut anularea notificării privind închiderea contractului
17:45
Romprest a câștigat procesul cu Primăria Sectorului 1. Compania de salubrizare a obținut anularea notificării privind închiderea contractului
ARMATĂ Zelenski vrea să atragă mai mulți voluntari străini în rândurile armatei ucrainene. Ce planuri anunță liderul de la Kiev
17:28
Zelenski vrea să atragă mai mulți voluntari străini în rândurile armatei ucrainene. Ce planuri anunță liderul de la Kiev

Cele mai noi

Trimite acest link pe