Medicul diabetolog și nutriționist vs. consilier în nutriție. Adina Alberts, medic: „Dacă aș avea o problemă de nutriție, aș merge la medicul specialist, nu la un consilier pe nutriție”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adina Alberts, medic chirurg și antreprenor, a vorbit despre importanța consultării unui medic nutriționist specialist în cazul în care dorim să începem un proces de slăbire. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Eu sunt chirurg plastician și mai am o specialitate care se numește sănătate publică și management. În foarte scurt timp îmi dau specialitatea și pe această nouă specialitate. Ideea este următoarea: nutriția este apanajul medicului nutriționist, adică al specialistului în diabet și boli metabolice, pe de o parte, și a nutriționistului care nu este medic, dar care are studii superioare de 4 ani și este nutriționist și atât. Dacă aș avea o problemă, nu vreau să fiu habotnică, dar m-aș duce la medic pentru că știu că are mai mulți ani de școală și mai multă experiență. Această facultate a apărut mai de curând. Aici sunt tineri specialiști care poate, pentru unii dintre noi, nu reprezintă neapărat atâta încredere.”