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Mirel Palada: „Balada de la Palatul Victoria”

Malina Maria Fulga
Mirel Palada: „Balada de la Palatul Victoria”
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Într-o ediție transmisă live de Gândul, sociologul Mirel Palada a făcut un comentariu acid la adresa peisajului actual al politicii românești, o satiră sub forma unei balade. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Mirel Palada descrie sarcastic mediul politic autohton prin metafora unui meci de fotbal între Palatul Victoria și Palatul Cotroceni. Acesta evidențiază oportunismul actorilor politici prin remarca „ne ținem cu mâinile și cu picioarele de scaune”.

„Preluăm legătura de la Craiova, unde este în continuare zero la zero pentru Universitatea Craiova, aici, la Palatul Victoria, unde se luptă cele două forțe ale întunericului: întunericul bun și întunericul rău. Noi suntem întunericul bun și vă spunem că aici este întuneric de pătruns, pe care nici lumina nu-l străpunge, pentru că noi ne ținem cu mâinile și cu picioarele de toate scaunele și de toate birourile. Am stins luminile ca nu cumva să ne nimerească sniperii și avem un singur scop pe lumea asta, pe care l-am primit de la aparatul nostru absolut, de la Darth Vader: să nu renunțăm la putere, pentru că avem atât de multe de făcut. Suntem un guvern mic, dar care în continuare guvernăm prin ordonanțe de urgență care sunt neconstituționale, dar nu contează.”

Palada critică guvernul, despre care spune că a abuzat de ordonanțele de urgență, forțând limitele Constituției.

„Dăm legătura la Palatul Cotroceni. Bună ziua, bine v-am găsit aici, la Palatul Cotroceni! Plouă de ieri. Jucătorii sunt 11 la 11. Am primit de la un corespondent al nostru, anonim dar necontroversat, o poezie care arată foarte bine cum stau lucrurile de atâtea nopți: Aud plouând cu „nd” mare și de mare lăudând guvernele. Sunt singur și mă duce un gând spre banane și alegeri foarte bune, versuri care ne arată foarte bine cum este în întunericul și de la Palatul Cotroceni. Este un zero la zero foarte important pentru țară, care ne arată că, după ce am făcut schimbările de rigoare la pauză, l-am scos pe fundașul Șumat, l-am băgat la înaintare pe fundașul Veștea și ei cu siguranță vor face echipă, vor da goluri, adică vor da gol în buget, la fel cum au dat și în reprizele precedente.”

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