Mirel Palada: „Balada de la Palatul Victoria”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, sociologul Mirel Palada a făcut un comentariu acid la adresa peisajului actual al politicii românești, o satiră sub forma unei balade. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Mirel Palada descrie sarcastic mediul politic autohton prin metafora unui meci de fotbal între Palatul Victoria și Palatul Cotroceni. Acesta evidențiază oportunismul actorilor politici prin remarca „ne ținem cu mâinile și cu picioarele de scaune”.

„Preluăm legătura de la Craiova, unde este în continuare zero la zero pentru Universitatea Craiova, aici, la Palatul Victoria, unde se luptă cele două forțe ale întunericului: întunericul bun și întunericul rău. Noi suntem întunericul bun și vă spunem că aici este întuneric de pătruns, pe care nici lumina nu-l străpunge, pentru că noi ne ținem cu mâinile și cu picioarele de toate scaunele și de toate birourile. Am stins luminile ca nu cumva să ne nimerească sniperii și avem un singur scop pe lumea asta, pe care l-am primit de la aparatul nostru absolut, de la Darth Vader: să nu renunțăm la putere, pentru că avem atât de multe de făcut. Suntem un guvern mic, dar care în continuare guvernăm prin ordonanțe de urgență care sunt neconstituționale, dar nu contează.”

Palada critică guvernul, despre care spune că a abuzat de ordonanțele de urgență, forțând limitele Constituției.