Miruță, pericol pentru România. Valentin Stan: Tocmai a dat voie Ucrainei să arunce în aer absolut orice vrea în apele teritoriale ale României. Să ne apere Dumnezeu

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român a comentat propunerile tehnice venite din spațiul politic privind dronele din Marea Neagră. Discuția a pornit de la ideea ca dronele care ajung accidental în apropierea unor zone sensibile să fie programate să se autodetoneze. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

În cadrul emisiunii, a fost difuzată o înregistrare cu ministrul interimar Radu Miruță. Acesta explică soluția sa pentru gestionarea crizelor din Marea Neagră. Valentin Stan a analizat mecanismul propus de el.

Profesorul vorbește despre tacticile din spatele declarațiilor publice

Invitatul consideră că afirmațiile lui Miruță încearcă să mascheze o realitate mult mai gravă legată de prezența armamentului în apele teritoriale. Stan susține că explicațiile oferite publicului reprezintă doar o tentativă naivă de a propune măsuri de protecție.

Deci, el aici vrea să sugereze că ei n-au știut că dronele umblă cu armament pe ele să arunce în aer tot ce se poate arunca, terminalul de petrol, azotatul și așa mai departe. Deci, vezi, Doamne, el acum s-a gândit cum să apere România și a venit cu ideea asta: Băi, ucrainenilor, că voi vă luptați cu rușii prin Marea Neagră. Băi, dacă vedeți că ați pierdut vreo dronă și o vedeți pe unde e și vedeți voi că intră în apele teritoriale… Băi, puneți și un GPS pe dronă și în momentul în care intră așa, aia sare în aer.

Pericolele militare explicate de Valentin Stan

O astfel de abordare tehnică ar putea avea consecințe catastrofale pentru navele românești aflate în misiune. Stan remarcă faptul că o autodetonare automată pune în pericol obiective strategice.