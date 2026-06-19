Miruță, pericol pentru România. Valentin Stan: Tocmai a dat voie Ucrainei să arunce în aer absolut orice vrea în apele teritoriale ale României. Să ne apere Dumnezeu

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român a comentat propunerile tehnice venite din spațiul politic privind dronele din Marea Neagră. Discuția a pornit de la ideea ca dronele care ajung accidental în apropierea unor zone sensibile să fie programate să se autodetoneze. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
În cadrul emisiunii, a fost difuzată o înregistrare cu ministrul interimar Radu Miruță. Acesta explică soluția sa pentru gestionarea crizelor din Marea Neagră. Valentin Stan a analizat mecanismul propus de el.
Invitatul consideră că afirmațiile lui Miruță încearcă să mascheze o realitate mult mai gravă legată de prezența armamentului în apele teritoriale. Stan susține că explicațiile oferite publicului reprezintă doar o tentativă naivă de a propune măsuri de protecție.
Deci, el aici vrea să sugereze că ei n-au știut că dronele umblă cu armament pe ele să arunce în aer tot ce se poate arunca, terminalul de petrol, azotatul și așa mai departe. Deci, vezi, Doamne, el acum s-a gândit cum să apere România și a venit cu ideea asta: Băi, ucrainenilor, că voi vă luptați cu rușii prin Marea Neagră. Băi, dacă vedeți că ați pierdut vreo dronă și o vedeți pe unde e și vedeți voi că intră în apele teritoriale… Băi, puneți și un GPS pe dronă și în momentul în care intră așa, aia sare în aer.
O astfel de abordare tehnică ar putea avea consecințe catastrofale pentru navele românești aflate în misiune. Stan remarcă faptul că o autodetonare automată pune în pericol obiective strategice.
Dar prostului nu i-a spus nimeni următorul lucru. Băi, boule, că ești ministrul Apărării și vii cu un cretinism ca ăsta și pui în pericol toată țara. Dacă atunci când a scăpat ucraineanul drona și aia intră în apele teritoriale, intra pe lângă bricul „Mircea”. Să se autodetoneze atunci… Cum a scăpat, cum să se autodetoneze. Și cu bricul „Mircea”… Cât de prost să fii să slobozești asemenea cretinisme anti-românești, anti-securitatea țării. Cum ai ajuns acolo?