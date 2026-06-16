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România pe butuci. Valentin Stan: Dezastrul economiei poartă un singur nume – Bolojan

Andrei Rosz
România pe butuci. Valentin Stan: Dezastrul economiei poartă un singur nume - Bolojan
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum dezastrul economic din România este produsul lui BolojanUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Când se întâmplă așa ceva, nu prea mai ai cum să compensezi. Nu poți să zici că ai inflație mare, dar te scoți pe partea cealaltă. Ar trebui, nu-i așa, să exporți mai mult? când ești în stagflație, nu ai capacitatea de a da din colț în colț. Aici suntem, deci într-un dezastru. Aș spune, aproape fără precedent. Ce vedem? Niște oameni care au primit vot sau care au ajuns pe poziții pentru că Securitatea a umblat la vot.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum dezastrul economic din România este produsul lui Bolojan. Acesta a început prin a spune că România este în stagflație. Istoricul vorbește despre măsurile economice care pot funcționa în mod obișnuit și de ce acestea nu se pot aplica acum în țară. Acesta menționează că traversăm o situație fără precedent și este îngrijorător. Pentru tot dezastrul economic, afirmă acesta, este de vină Ilie Bolojan. Celălalt reper al dezastrului, continuă istoricul, este Nicușor Dan.

Cumva, compensezi pe strategii… Când se întâmplă așa ceva, nu prea mai ai cum să compensezi. Nu poți să zici că ai inflație mare, dar te scoți pe partea cealaltă. Ar trebui, nu-i așa, să exporți mai mult? Când ești în stagflație, nu ai capacitatea de a da din colț în colț. Aici suntem, deci într-un dezastru. Aș spune, aproape fără precedent. Ce vedem? Niște oameni care au primit vot sau care au ajuns pe poziții pentru că Securitatea a umblat la vot. A dat lovitură de stat, l-a pus pe Nicușor unde îl vedem… Așa cum zice Nicușor cu gurița lui despre Securitate. Îl confirmă comisia juridică a Camerei Reprezentanților, care spune că a fost puiul favorit. Să-i fie rușine. Ajungi aici… Hai să ne luăm două repere ca să vedem exact unde suntem și care este țara asta. Cele două repere au două nume Nicușor și Bolojan. Ești ok cu ideea. Despre Bolojan deja am vorbit. E dezastru. Ar mai fi multe de spus. Dacă era să-i dăm un nume, o cheamă Bolojan, pe criză. Dacă vrei la masculin, dezastrul din România se numea Bolojan.

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