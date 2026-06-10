Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă, om de afaceri român și membru PNL, afirmă că asistăm la un război între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Viorel Cataramă afirmă că asistăm la un război între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria. Acesta spune că Bolojan speculează toate greșelile președintelui. El susține că Nicușor Dan nu poate câștiga acest conflict dacă intervențiile sale în spațiul public sunt de câteva minute. Omul de afaceri subliniază că România este condusă astăzi de PNL și USR. Astfel liderii partidelor își pot numi oamenii în diferite structuri administrative. Acesta fiind motivul pentru care PNL și USR îl susțin pe Bolojan. Liberalul menționează că decizia de a atribui o bună parte din investițiile din programul SAFE companiei Rheinmetall este o decizie în logica partidelor USR și PNL.
„Lui Ilie Bolojan, trebuie să recunoaștem și niște calități. El speculează, având și un munte de bani pe care stă pentru propagandă, pentru troli și boți. El speculează toate greșelile președintelui Nicușor Dan, a celorlalți… Numai că Nicușor Dan nu știe cum să-l câștige. Ori nu are consilieri, ori nu ascultă de consilieri. El nu, nu poate să-l câștige ieșind un minut sau sau două la televizor și spunându-le: Bă, aveți grijă, facem cum spun eu, că vă ia naiba. Și nu o ține. O văd logică. De ce? Pentru că România e condusă astăzi de PNL și USR. Ei merg pe principiu că Nicușor Dan nu se pricepe sau nu vrea sau nu poate, nu contează. Noi guvernăm interimar, dar ne punem oamenii în toate structurile administrației centrale și locale, dăm contract în minister, peste tot în toată România. După vedem de ce PNL-ul și USR-ul sunt grupați în spatele lui Bolojan.”, a declarat omul de afaceri.