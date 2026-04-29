Viorel Cataramă, unul dintre cei mai vechi membrii PNL, convins de prăbușirea lui Bolojan: „Dacă pleacă din Guvern, pleacă și de la partid”

Debarcarea premierului Ilie Bolojan de la Palatul Victoria este o certitudine chiar și pentru omul de afaceri Viorel Cataramă, unul dintre cei mai vechi membrii din PNL, transmite replicaonline.ro. Mai mult, Cataramă susține că odată demis din funcția de șef al Executivului, în urma moțiunii, Bolojan va fi nevoit să plece și din fruntea Partidului Național Liberal.

Sfârșitul erei Bolojan pare a fi un fapt inevitabil, chiar și pentru Viorel Cataramă, un liberal convins, care consideră că moțiunea împotriva propriului lider de partid va avea succes.

„Astăzi aflăm că o moțiune de cenzură a fost semnată de 251 de parlamentari. Având în vedere că sunt necesare 233 de voturi pentru demiterea guvernului, este aproape sigur că, pe 5 mai, dacă nu se întâmplă o minune, guvernul Bolojan va fi demis”, a declarat Cataramă.

„Insistența PNL pentru Ilie Bolojan ca prim-ministru a dus la degenerarea situației”

Afaceristul consideră că actuala criză politică a fost generată și de ambiția liberalilor de a-l menține pe Bolojan în fruntea Executivului, chiar și după ce social-democrații și-au anunțat ieșirea de la guvernare.

„Situația este gravă, iar ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile arată o reală derută a partidului. Este evident că, în momentul în care PSD a anunțat ieșirea de la guvernare, insistența PNL pentru Ilie Bolojan ca prim-ministru a dus la degenerarea situației”, a afirmat Viorel Cataramă.

Demiterea din fruntea PNL-ului, bomboana de pe colivă pentru „politicianul” Ilie Bolojan

Trecerea moțiunii de cenzură ar duce nu numai la plecarea lui Bolojan de la Palatul Victoria, ci și la îndepărtarea lui din funcția de președinte al Partidului Național Liberal, a menționat Viorel Cataramă.

„Vă pot spune că, dacă acest lucru se va întâmpla, Ilie Bolojan va pleca și din fruntea Partidului Național Liberal”, a precizat acesta pentru sursa citată.

„Acesta nu va mai putea continua să ocupe funcția de președinte al PNL”

Cataramă invoca urgentarea demiterii lui Bolojan din funcția de lider al liberalilor, în contextul unui vot majoritar împotriva acestuia, întrucât viitorul partidului este în pericol.

„Acesta nu va mai putea continua să ocupe funcția de președinte, deoarece, în atare condiții, PNL va scădea rapid sub 10%, punându-se sub semnul întrebării chiar accederea în Parlament la viitoarele alegeri. Aceasta este o certitudine”, a mai adăugat Cataramă.

Bolojan ar urma să fie demis pe 5 aprilie

Premierul Ilie Bolojan ar urma să părăsească Palatul Victoria la începutul săptămânii viitoare, după ce moțiunea de cenzură, inițiată de PSD-AUR, a strâns 251 de semnături, cu mult peste cele 233 necesare.

Moțiunea de cenzură pentru demiterea premierului Ilie Bolojan a fost depusă pe 28 aprilie la biroul președintelui Senatului, liberalul Mircea Abrudean, și la cel al președintelui Camerei Deputaților, social-democratul Sorin Grindeanu, conform procedurii.