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Petrișor Peiu critică împrumuturile României care vor mări excesiv datoria publică: „Ne-am grăbit să luăm 17 miliarde euro împrumut”

Malina Maria Fulga
Petrișor Peiu critică împrumuturile României care vor mări excesiv datoria publică: „Ne-am grăbit să luăm 17 miliarde euro împrumut”
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Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a criticat achizițiile din domeniul militar făcute de către guvernul României, cerând totodată o întoarcere la rolul de bază al executivului. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Petrișor Peiu pune la îndoială achizițiile făcute de către Armata României, în valoare de 17 miliarde de euro. Acesta aduce argumente referitoare la infrastructura României, dar și la vulnerabilitatea unor mașinării mari în fața dronelor moderne.

„În primul rând, noi suntem o țară cu o creștere excesiv de rapidă a datoriei publice. Orice împrumut pe care îl luăm, ar trebui să îl luăm în urma unei gândiri mature. Cred că ne-am grăbit să luăm 17 miliarde de euro împrumut pentru a cumpăra, în principiu, niște mașini foarte grele. Obiective militare produse de Rheinmetall, cu care nu ai ce să faci. Cred că, în primul rând, nu prea au cum să treacă peste podurile din România, peste majoritatea podurilor din România, pentru că sunt mult prea grele. În al doilea rând, războiul din Ucraina ne-a arătat că țintele astea mari, puțin mobile, sunt ținte ușoare pentru dronele alea ieftine. O dronă de câteva mii de dolari poate să distrugă o mașinărie din asta de zeci de milioane. După aia, e totuși cumva greu de explicat că vrei să construiești niște nave cu o firmă care n-a mai făcut nave. Deci sunt multe lucruri legate de Rheinmetall care trebuie explicate.”

De asemenea, liderul senatorilor AUR cere ca executivul să se întoarcă la rolul de bază. Este criticată tendința guvernului de a emite legi în exces prin ordonanțe de urgență. Se oferă exemplul pierderii licitațiilor pentru centralele de la Ișalnița și Turceni, evidențiindu-se eșecul instituțional.

„Legislativ, cred că ar trebui să… până la a schimba foarte multe legi care nu sunt neapărat domeniul meu de expertiză, cred că ar trebui repusă democrația în drepturi. Adică guvernul ar trebui să renunțe să mai legifereze. Pentru că o mare parte din proasta administrare a țării se explică și prin faptul că guvernul se ocupă de legiferare în loc să administreze. Guvernul ar trebui să administreze. Trebuia să se ocupe, de exemplu, să avem două centrale noi pe gaze la Ișalnița și Turceni. Au ratat trei licitații succesive, câte trei la fiecare, pentru a desemna constructorul acelor centrale. Dar în vremea asta guvernul a făcut nenumărate legi, hotărâri de guvern, ordine de ministru în domeniul energiei. Eu zic că nu-i normal. Putea să lase legile în seama Parlamentului și, în schimb, să se ocupe de administrare, să organizeze licitațiile alea.”

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