Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a discutat despre direcția în care evoluează proiectul european. Acesta a comparat actuala construcție europeană cu modelul fostei Uniuni Sovietice și a vorbit despre percepția cetățenilor privind pierderea controlului politic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Statele naționale vor reveni în prim-planul negocierilor politice

Dungaciu afirmă că viitoarele decizii majore vor fi luate direct de statele naționale, fără intermedierea altor structuri.

„Va fi un proiect în care statele naționale, dacă își negociază ceva, își negociază ele. Nu negociază altcineva pentru ele.”, spune acesta.

El susține că statele din estul Europei privesc cu scepticism actualul model de integrare, având experiența trecutului sovietic.

„Noi, aceștia din Est, suntem suficient de sceptici. Noi am avut lângă noi URSS-ul.”, afirmă Dungaciu.

În opinia sa, există similitudini între modul de funcționare al URSS și anumite mecanisme instituționale europene.

„O federație, dacă vreți. O federație care avea același probleme ca UE. Știți că URSS-ul nu avea limba oficială. Nici UE nu are limbă oficială. Mă rog, este limba engleză. Mă rog, URSS-ul avea limba rusă. Dar nu era oficiala URSS. Că URSS voia să mențină pluralismul și diversitatea, care era controlată în limba rusă de Moscova, cu pum de fier.”, spune Dungaciu.

Dan Dungaciu: „Oamenii au sentimentul că pierd controlul”

Sociologul susține că revenirea la ideea de stat național este alimentată de percepția cetățenilor că pierd controlul asupra deciziilor politice și economice.

„Oamenii au sentimentul că pierd controlul. Oamenii au sentimentul că modul lor de viață se duce. Și zic, băi, stai puțin. În ce lume vreau să trăiesc? Sau în ce lume vor să trăiesc eu? Deci, ce vreau să-ți spun este că oamenii simt asta și simt peste tot. Exact ca în America. Au simțit, bă, ceva totuși nu-i în regulă, că nu îi apuca și pe ăia nebunia. A venit propaganda rusă și i-a injectat pe toți și au devenit MAGA? Hai să fim serioși. ”, afirmă acesta.

El consideră că această tendință nu este rezultatul unor influențe externe, ci un proces natural.

„Fenomenul ăsta e natural. Este organic.”, spune Dungaciu.

Acesta respinge ideea că astfel de evoluții ar fi strict rezultatul propagandei sau al influențelor externe.