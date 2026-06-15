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România, în așteptare. Crin Antonescu: „Nu mai suport eterna căutare a unui Guvern de către Nicușor și nu mai suport bolojeniada din PNL

Andrei Rosz
România, în așteptare. Crin Antonescu: „Nu mai suport eterna căutare a unui Guvern de către Nicușor și nu mai suport bolojeniada din PNL
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În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre cum își dorește să fie pus un Guvern și să se termine bolojeniada. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Crin Antonescu: „Nazare n-a zis nimic, pentru că în general ați văzut că s-au aliniat corul ăsta de oameni, unii dintre ei penibili. Acum 3 zile îl susțineau pe Veștea, acuma îl susțin pe Bolojan… Nu știu, dar pe mine mă interesează, chiar mă interesează să avem un guvern. Nu mai suport această căutare a lui Nicușor. Și nici această, cum să spun, continuă obsesivă, aproape bolojeniadă, cum îi spun eu, domnule, în partidul ăsta. Partidul Național Liberal nu vrea să guverneze, foarte bine. Dar nu mai vrea să fie guvernată România.

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre cum își dorește să fie pus un Guvern și să se termine bolojeniada. Acesta a început prin a spune că o grupare din PNL s-a întors deja împotriva lui Bolojan. Ceea ce sesizează politicianul este că nu doar cei din gruparea Thuma îl susțin pe Veștea. Acesta dă exemple de politicieni din întreaga țară care sunt împotriva lui Bolojan în acest moment.

„Pentru că deja s-au pronunțat. Vedeți, apropo de chestia asta, noi vorbim mult. Așa s-a vorbit mult în presă. Gruparea Thuma, gruparea Thuma, cu doi-trei oameni în jur, nu e mai mult decât atât. De data asta s-au pronunțat. Au ieșit la vedere. V-am spus, președinți de consilii județene… Thuma însuși e un președinte de Consiliul Județean, și un Consiliul Județean puternic, cu influență. Președintele Consiliului Județean Cluj, spre deosebire de restul organizației, s-a pronunțat. Președintele Consiliului Județean, Alin Tișe… Primarul Brașovului, George Scripcaru…. Ăștia nu mai sunt grupul Thuma. Deci, a ieșit Cătălin Predoiu. Nazare n-a zis nimic, după cum ați observat, nici așa, nici așa. Nazare n-a zis nimic, pentru că în general ați văzut că s-au aliniat corul ăsta de oameni, unii dintre ei penibili. Acum 3 zile îl susțineau pe Veștea, acuma îl susțin pe Bolojan… Nu știu, dar pe mine mă interesează, chiar mă interesează să avem un guvern. Nu mai suport această căutare a lui Nicușor. Și nici această, cum să spun, continuă obsesivă, aproape bolojeniadă, cum îi spun eu, domnule, în partidul ăsta. Partidul Național Liberal nu vrea să guverneze, foarte bine. Dar nu mai vrea să fie guvernată România. Nicușor Dan a greșit fundamental în momentul în care a spus că elimină jumătate din Parlament, că nu discută cu AUR.”, a explicat politicianul. 

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