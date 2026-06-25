George Simion atrage atenția asupra riscurilor financiare reprezentate de dobânzile mari, dar și de condiționările din PNRR. El critică modelul economic folosit în guvernarea Bolojan. Susține că România nu poate continua cu o guvernare similară, militând pentru o guvernare bazată pe suveranism economic.

George Simion: „Nicușor Dan a recunoscut că n-aș fi scos România din UE și din NATO”

În ceea ce privește situația Ucrainei, spune Simion că aceasta ar fi fost diferența majoră între el și Nicușor Dan. Afirmă că nu ar mai fi alocat fonduri de sprijin Ucrainei, dată fiind actuala situație economică a României.