În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, liderul AUR, George Simion, a criticat modelul economic al guvernării Bolojan și și-a exprimat dezacordul privind fondurile alocate Ucrainei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
George Simion atrage atenția asupra riscurilor financiare reprezentate de dobânzile mari, dar și de condiționările din PNRR. El critică modelul economic folosit în guvernarea Bolojan. Susține că România nu poate continua cu o guvernare similară, militând pentru o guvernare bazată pe suveranism economic.
„La fel și banii din PNRR. Ne va costa mult mai mult, și așa ne împrumutăm acum la niște dobânzi astronomice. Trebuie neapărat să luăm banii din PNRR, dar nu pe legi proaste. Schimbăm modelul economic, iar tot variațiuni ale guvernului Bolojan n-o să ne ajute la schimbarea modelului economic și la crearea de prosperitate în România.”
În ceea ce privește situația Ucrainei, spune Simion că aceasta ar fi fost diferența majoră între el și Nicușor Dan. Afirmă că nu ar mai fi alocat fonduri de sprijin Ucrainei, dată fiind actuala situație economică a României.
„Este posibil ca în spatele acelui plan să fi fost ceva mult mai periculos. Ce pot să spun? Anul trecut, în luna mai, am candidat împotriva lui Nicu Șordan. A recunoscut Nicușor Dan că n-aș fi scos România din UE și din NATO. Diferența menționată de Nicușor Dan a fost că eu nu aș mai fi dat bani către Ucraina. N-aș mai fi dat bani către Ucraina atâta timp cât România este în pericol de a intra în junk și atâta timp cât românii mei o duc din ce în ce mai prost. Asta este diferența majoră.”