Sfaturi culinare de la medicul Adina Alberts: „Oamenii au descoperit focul. Nu înțeleg de ce ar vrea cineva să mănânce carnea în sânge”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adina Alberts, medic chirurg și antreprenor, a vorbit despre nutriție și recomandările sale pentru a avea o alimentație echilibrată pe parcursul zilei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Problema este când te duci să te culci și vrei să te odihnești. Doar nu o să te duci cu burta plină, iar stomacul și toate intestinele să lucreze, când tu, de fapt, vrei să te odihnești. Eu sar peste micul dejun, dar dacă este să fie ceva, beau o cafea cu lapte. Poate un fruct, o banană, o jumătate de măr. Morcov, îmi place foarte mult. O duc pe Briana la școală și ronțăim un morcov și eu, și ea în mașină.”
Pentru masa de prânz, baza ar trebui să fie reprezentată de legume, gătite sau sub formă de salată. Acestea pot fi asociate apoi cu o proteină animală. În ceea ce privește carnea, Adina Alberts declară că nu consumă porc și nici vită. În rarele ocazii în care consumă vită, aceasta este întotdeauna bine făcută. Medicul spune că nu recomandă carnea în sânge.
„Masa principală, care este undeva după ora 14-15, până în 18, aici pe undeva mănânc. Nu am o oră fixă. Este formată dintr-o salată. Vreau foarte mult să mănânc legume. Îmi place să mănânc, chiar dacă sunt gătite, legume, legume cu carne, mănânc. Nu, porc nu-mi place. Nu, vită. Dacă mănânc vită, este foarte, foarte bine făcută. Nu înțeleg ideea. Este un paradox și este atât de vehiculată și de mediatizată această friptură pe care o tai și curge.”