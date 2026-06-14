Sfaturi culinare de la medicul Adina Alberts: „Oamenii au descoperit focul. Nu înțeleg de ce ar vrea cineva să mănânce carnea în sânge”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adina Alberts, medic chirurg și antreprenor, a vorbit despre nutriție și recomandările sale pentru a avea o alimentație echilibrată pe parcursul zilei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Problema este când te duci să te culci și vrei să te odihnești. Doar nu o să te duci cu burta plină, iar stomacul și toate intestinele să lucreze, când tu, de fapt, vrei să te odihnești. Eu sar peste micul dejun, dar dacă este să fie ceva, beau o cafea cu lapte. Poate un fruct, o banană, o jumătate de măr. Morcov, îmi place foarte mult. O duc pe Briana la școală și ronțăim un morcov și eu, și ea în mașină.”

Pentru masa de prânz, baza ar trebui să fie reprezentată de legume, gătite sau sub formă de salată. Acestea pot fi asociate apoi cu o proteină animală. În ceea ce privește carnea, Adina Alberts declară că nu consumă porc și nici vită. În rarele ocazii în care consumă vită, aceasta este întotdeauna bine făcută. Medicul spune că nu recomandă carnea în sânge.