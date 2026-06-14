Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Sfaturi culinare de la medicul Adina Alberts: „Oamenii au descoperit focul. Nu înțeleg de ce ar vrea cineva să mănânce carnea în sânge”

Sfaturi culinare de la medicul Adina Alberts: „Oamenii au descoperit focul. Nu înțeleg de ce ar vrea cineva să mănânce carnea în sânge”

Malina Maria Fulga
Sfaturi culinare de la medicul Adina Alberts: „Oamenii au descoperit focul. Nu înțeleg de ce ar vrea cineva să mănânce carnea în sânge”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adina Alberts, medic chirurg și antreprenor, a vorbit despre nutriție și recomandările sale pentru a avea o alimentație echilibrată pe parcursul zilei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adina Alberts spune că nu recomandă mâncatul înainte de somn. Nu ne putem odihni dacă organismul nostru este în plin proces de digestie, spune medicul. De asemenea, în ceea ce privește prima masă a zilei, micul dejun, spune că ea obișnuiește să sară peste această masă. Cu toate acestea, pentru cei care doresc să mănânce de dimineață, aceasta sugerează fructe și legume.

„Problema este când te duci să te culci și vrei să te odihnești. Doar nu o să te duci cu burta plină, iar stomacul și toate intestinele să lucreze, când tu, de fapt, vrei să te odihnești. Eu sar peste micul dejun, dar dacă este să fie ceva, beau o cafea cu lapte. Poate un fruct, o banană, o jumătate de măr. Morcov, îmi place foarte mult. O duc pe Briana la școală și ronțăim un morcov și eu, și ea în mașină.”

Pentru masa de prânz, baza ar trebui să fie reprezentată de legume, gătite sau sub formă de salată. Acestea pot fi asociate apoi cu o proteină animală. În ceea ce privește carnea, Adina Alberts declară că nu consumă porc și nici vită. În rarele ocazii în care consumă vită, aceasta este întotdeauna bine făcută. Medicul spune că nu recomandă carnea în sânge.

„Masa principală, care este undeva după ora 14-15, până în 18, aici pe undeva mănânc. Nu am o oră fixă. Este formată dintr-o salată. Vreau foarte mult să mănânc legume. Îmi place să mănânc, chiar dacă sunt gătite, legume, legume cu carne, mănânc. Nu, porc nu-mi place. Nu, vită. Dacă mănânc vită, este foarte, foarte bine făcută. Nu înțeleg ideea. Este un paradox și este atât de vehiculată și de mediatizată această friptură pe care o tai și curge.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Care sunt beneficiile postului intermitent? Adina Alberts, medic: „Sunt studii care spun că dacă stai 7 zile fără să mănânci, scade cu 80% riscul de a mai dezvolta forme de cancer”
07:30
Care sunt beneficiile postului intermitent? Adina Alberts, medic: „Sunt studii care spun că dacă stai 7 zile fără să mănânci, scade cu 80% riscul de a mai dezvolta forme de cancer”
MARIUS TUCĂ SHOW De unde se trage Ovidiu Lipan Țăndărică? „Am aflat acum câteva luni că părinții mei au fugit din Basarabia după război”
07:00
De unde se trage Ovidiu Lipan Țăndărică? „Am aflat acum câteva luni că părinții mei au fugit din Basarabia după război”
Ovidiu Lipan Țăndărică, sfat pentru români: „Trebuia să ne luptăm pentru identitatea noastră. Trebuia să ne păstrăm specificul zonei, să ne luptăm pentru autenticul nostru”
06:00
Ovidiu Lipan Țăndărică, sfat pentru români: „Trebuia să ne luptăm pentru identitatea noastră. Trebuia să ne păstrăm specificul zonei, să ne luptăm pentru autenticul nostru”
Ion Cristoiu: „Românii au reușit să compromită atât comunismul, cât și capitalismul. Noi am românizat comunismul”
13:00
Ion Cristoiu: „Românii au reușit să compromită atât comunismul, cât și capitalismul. Noi am românizat comunismul”
Guvernul Tomac, supus căderii în Parlament. Ion Cristoiu: „Nici măcar Eugen Tomac nu dă prea multă importanță formării unui guvern”
12:00
Guvernul Tomac, supus căderii în Parlament. Ion Cristoiu: „Nici măcar Eugen Tomac nu dă prea multă importanță formării unui guvern”
Cum se menține medicul Adina Alberts în formă? „Mănânc cel mult o dată pe zi. Sunt zile în care nu mănânc deloc”
11:30
Cum se menține medicul Adina Alberts în formă? „Mănânc cel mult o dată pe zi. Sunt zile în care nu mănânc deloc”
Mediafax
Marșul Normalității, cu Diana Șoșoacă printre participanți, s-a încheiat cu amenzi și sesizări penale
Digi24
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri VIDEO
Cancan.ro
Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult mai repede ca în alți ani
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Adevarul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia acum se recoltează”
Mediafax
Cât de bogat este cel care a RUPT duminică PNL-ul
Click
Un nou trend în materie de vacanțe, tot mai popular printre români. Cât costă excursiile de o zi prin Europa: „Aş recomanda oricui”
Digi24
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
Cancan.ro
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Descopera.ro
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Astronomii au descoperit un vânt înfricoșător care distruge galaxii întregi
REACȚIE Ciprian Ciucu, atac frontal la Nicușor Dan, după desemnarea de premier Adrian Veștea (PNL). „Am aflat când au început să sune telefoanele”
10:16
Ciprian Ciucu, atac frontal la Nicușor Dan, după desemnarea de premier Adrian Veștea (PNL). „Am aflat când au început să sune telefoanele”
POLITICĂ Eugen Tomac, după ce s-a retras din funcția de premier desemnat: „Sunt convins că aș fi putut schimba în bine România”
10:15
Eugen Tomac, după ce s-a retras din funcția de premier desemnat: „Sunt convins că aș fi putut schimba în bine România”
ANALIZA de 10 Dincolo de propagandă. Care sunt, de fapt, legăturile militare dintre Rusia și China. „O reticență istorică a ambelor părți”
10:00
Dincolo de propagandă. Care sunt, de fapt, legăturile militare dintre Rusia și China. „O reticență istorică a ambelor părți”
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan acuză trădare după desemnarea lui Adrian Veștea (PNL) de către Nicușor Dan pentru funcția de premier
09:58
Ilie Bolojan acuză trădare după desemnarea lui Adrian Veștea (PNL) de către Nicușor Dan pentru funcția de premier
ULTIMA ORĂ Adrian Veștea, primele declarații după desemnarea ca premier. Promite un guvern politic și reforme „reale”
09:37
Adrian Veștea, primele declarații după desemnarea ca premier. Promite un guvern politic și reforme „reale”

Cele mai noi

Trimite acest link pe