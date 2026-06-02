Silviu Predoiu: „Miza în războiul Nicușor – Bolojan aparține decidenților politici din spatele Serviciilor de Informații”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum Serviciile de Informații nu au nicio miză în războiul dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum Serviciile de Informații nu au nicio miză în războiul dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Acesta a început prin a spune că directorii serviciilor ar putea avea mize dintr-un asemenea conflict. Generalul a explicat care sunt schimbările din sistem atunci când vine un nou director în servicii. Acesta susține că dacă ar fi respectată legea, nu ar exista asemenea probleme și jocuri de culise.
„O să vă răspund foarte sincer, deși probabil că altceva așteaptă cei mai mulți. Serviciile n-au nicio miză în jocul ăsta. Când vorbim de servicii, vorbim de instituții. Directorii au mize. Factorii politici care controlează sau care speră să controleze au miză. Pentru mine, teoretic spun, ca adjunct al directorului, eu am aceeași misiune și teoretic ar trebui să fiu liniștit, pentru că eu nu voi fi schimbat de noul director. Pentru că am caracterizările profesionale pe fiecare an și știu că se respectă legea. Ori noi știm că în România nu prea se respectă nimic și că cine vine e Dumnezeu și face orice. Și atunci apar mizele. De asta spun că serviciile, în principiu, n-ar trebui să aibă nicio miză în jocul ăsta. Miza aparține decidenților politici care le controlează. Nu la nivel de comandă… Sunt convins, din experiența mea, că se poartă o luptă între Bolojan și Nicușor Dan, pentru că în general apar numiri pe paliere mai discrete. Au fost inevitabile asemenea situații de-a lungul timpului și în altă perioadă. Eu știu că am trecut în rezervă oameni care au participat la meetinguri politice ca susținere. Oameni care au făcut propagandă în interiorul serviciului pentru unu sau altul… Și am luat măsuri imediat ce am aflat. Consiliul de judecată, Consiliul de onoare, eliminarea din aparat, sunt niște mecanisme care funcționează.”, a explicat generalul.