Silviu Predoiu: „Miza în războiul Nicușor – Bolojan aparține decidenților politici din spatele Serviciilor de Informații”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum Serviciile de Informații nu au nicio miză în războiul dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Au fost inevitabile asemenea situații de-a lungul timpului și în altă perioadă. Eu știu că am trecut în rezervă oameni care au participat la meetinguri politice ca susținere. Oameni care au făcut propagandă în interiorul serviciului pentru unu sau altul… Și am luat măsuri imediat ce am aflat. Consiliul de judecată, Consiliul de onoare, eliminarea din aparat, sunt niște mecanisme care funcționează.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum Serviciile de Informații nu au nicio miză în războiul dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Acesta a început prin a spune că directorii serviciilor ar putea avea mize dintr-un asemenea conflict. Generalul a explicat care sunt schimbările din sistem atunci când vine un nou director în servicii. Acesta susține că dacă ar fi respectată legea, nu ar exista asemenea probleme și jocuri de culise.