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Silviu Predoiu: „Traficul de influență în România este o infracțiune, dar președintele Dan contractează o firmă să ne ajute să ajungem la Trump”

Malina Maria Fulga
Silviu Predoiu: „Traficul de influență în România este o infracțiune, dar președintele Dan contractează o firmă să ne ajute să ajungem la Trump”
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Într-o ediție transmisă live de Gândul, Silviu Predoiu a vorbit despre contractul de lobby încheiat de Administrația Prezidențială cu o firmă americană. Acesta susține că un asemenea demers este în afara cadrului legal din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

În contextul discuțiilor create în jurul contractului de lobby încheiat între România și o firmă din Statele Unite, Silviu Predoiu a evidențiat existența unei contradicții morale și legale. Acesta susține că lucrurile nu pot merge pe un drum corect în România atâta timp cât însăși Administrația Prezidențială interpretează legile după bunul plac.

Invitatul a subliniat că legea română interzice cu desăvârșire traficul de influență. Cu toate acestea, statul plătește un contract consistent pentru ca o firmă americană să facă lobby în favoarea României.

„Lucrurile nu o să meargă bine în România atâta vreme cât legea nu este respectată. Ori noi continuăm să ignorăm prevederile, pentru că ele sunt constituționale sau legale, pentru că ne permitem să le interpretăm în fel și chip. Trăim în țara în care traficul de influență este o infracțiune și, totuși, președinția face un contract de lobby, semnează un contract de lobby cu o firmă din Statele Unite pentru o activitate care în România reprezintă o infracțiune. Și nimeni nu spune nimic.”

Predoiu adaugă faptul că România are nevoie în aceste momente de un guvern și de un premier cu puteri depline. În spațiul public se discută chestiuni importante, precum noua lege a salarizării. Totuși, acestor politicieni le lipsește legitimitatea, având în vedere că ne confruntăm cu un guvern interimar.

„Trăim în această lume în care nu spune nimeni care este termenul pentru desemnarea unui nou premier. Dar este clar că într-un asemenea context ai nevoie de un premier cu puteri depline, nu de un guvern interimar care, conform Constituției, doar gestionează activitățile curente. Stinge lumina, aprinde lumina, ia măsuri dacă e o inundație. Dar ei nu fac asta. Ei ne vorbesc despre legea salarizării. Și nimeni nu-i trage de mânecă. Și când spun nimeni, mă refer, îmi cer scuze, pentru că sunt câteva instituții de presă care o spun… Da, sunt foarte puțini care să spună: dar în ce bază legală faceți acest lucru?”

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