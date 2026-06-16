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Valentin Stan: „Iranul a admis că va dilua uraniul îmbogățit. Este pentru prima dată când au recunoscut existența și distrugerea uraniului”

Malina Maria Fulga
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Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a vorbit despre o victorie fără echivoc a Statelor Unite împotriva Iranului. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Odată cu anunțarea semnării unui tratat între Statele Unite și Iran, Republicia Islamică a acceptat și reducerea nivelului uraniului îmbogățit la 60%. Valentin Stan spune că autoritățile iraniene încearcă să împacheteze într-o manieră diferită acest mesaj. Nu doresc să se prezinte drept învinși în fața poporului iranian. Cu toate acestea, în perspectiva analistului politic, acest acord reprezintă o adevărată victorie pentru Statele Unite.

„Este pentru prima oară în istoria Republicii Islamice când reprezentantul pentru negocieri admite, și sigur trebuie să o pună pentru iranieni într-un anume fel, să nu pară că au fost înfrânți în războiul ăsta. E pentru prima oară când spune: renunțăm la uraniul îmbogățit la 60% și, ce spune el, zice: îl diluăm, adică să reducă acea concentrare a lui, să-l aducă la o concentrare care să fie inofensivă. Dar, zice el, în Iran, vezi Doamne, nu cum spuneau americanii „ni-l dați nouă”, deși americanii au spus foarte clar. Trump a spus foarte clar următorul lucru: venim acolo și distrugem cu voi, noi suntem acolo. Deci asta se va face sub supraveghere americană, mai ales că nu au tehnologie să dezgroape uraniul îmbogățit și vor trebui să vină americanii oricum ca să-l dezgroape.”

Profesorul Stan remarcă o premieră istorică adusă de acest acord. Este prima oară când iranienii acceptă clar să renunțe la uraniul îmbogățit în acordul cu SUA.

„Este pentru prima oară, dragii mei, în istoria Republicii Islamice Iran, când băieții ăștia vin și spun: renunțăm la el. Că la tratatul cu Obama, totul era în proiect. Înseamnă că au câștigat războiul. Și dacă mai stăteau puțin, îl câștigau de tot.”

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