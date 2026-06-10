Tehnocrat, fără proiect de țară. Viorel Cataramă: „Eugen Tomac trebuia să vină în primul rând cu programul de guvernare”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă, om de afaceri și membru PNL, a vorbit despre cum Eugen Tomac ar fi trebuit să vină cu un program de guvernare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorel Cataramă: „Dacă revenim la Eugen Tomac… În primul rând trebuia să vină… Dacă e, trebuia să vină cu un program de guvernare. Să vină înainte de orice… Bă, el s-a dus, am văzut…. Repet, n-o să-mi iasă din minte acel caiet negru și foile alea albe cu care se plimbă pe la toate televiziunile. Trebuia să vină Președintele României care să genereze o astfel de dezbatere. Nu vezi că noi nu dezbatem decât chestiuni de persoane și de scandal.”

Invitat la Marius Tucă Show, Viorel Cataramă a vorbit despre cum Eugen Tomac ar fi trebuit să vină cu un program de guvernare. Acesta a început prin a vorbi despre relațiile pe care ar fi trebuit să le aibă România cu SUA. Dacă se discută poziționarea României la nivel mondial, doar SUA ne pot ajuta. Omul de afaceri vorbește apoi despre Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru premier. Acesta afirmă că Tomac nu a prezentat niciun program de țară. Tot ce ține minte de la Eugen Tomac este caietul negru cu care se plimbă pe la toate televiziunile.