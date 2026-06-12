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Telemedicină pentru copii. Adina Alberts, medic: „«Copilul meu sănătos» este un pachet ce conține consultații care poate fi accesate într-un an”

Andrei Rosz
Telemedicină pentru copii. Adina Alberts, medic: „Copilul meu sănătos este un pachet ce conține consultații care poate fi accesate pe parcursul unui an”
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În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adina Alberts, medic chirurg și antreprenor, a vorbit despre „Copilul meu sănătos”, un proiect de telemedicină pentru patologii pediatrice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adina Alberts: „Noi avem o mămică în colectivul nostru care are trei copii. Cristina noastră mereu a avut probleme cu cei mici, probleme normale. Și a testat platforma sub toate formele posibile. În drum spre camera de gardă a dat telefon și a primit indicațiile de la medicul de gardă. A ajuns la camera de gardă și a primit fix aceleași indicații. Și-a dat seama cât util e. A zis că mai bine nu mă mai duceam până acolo, că am primit aceleași indicații, inclusiv rețeta asta.”

Invitată la Marius Tucă Show, Adina Alberts a vorbit despre „Copilul meu sănătos”, un proiect de telemedicină pentru patologii pediatrice. Aceasta a început prin a spune că acest proiect este un pachet de consultații pe care un părinte le poate accesa oricând în timpul unui an. Proiectul, explică medicul, a fost gândit la un preț absolut modic pentru ca orice părinte să își poată permite abonamentul. Aceasta dă un exemplu apropiat ei și vorbește despre o prietenă care a încercat consultația pediatrică.

Copilul meu sănătos este o consultație pe care practic o poți accesa oricând într-un an de zile. Este vorba de un preț absolut promoțional 50 lei, adică e ceva… Mă rog, ne putem permite cu toții. Îl putem accesa fie acum, în perioada aceasta sau în septembrie, că apar virozele, când începe școala și cei mici, mai ales cei mici, fac infecții după infecție. Virus după virus pe capul lor, săracii. Și avem acest instrument la îndemână. Noi avem o mămică în colectivul nostru care are trei copii. Cristina noastră mereu a avut probleme cu cei mici, probleme normale. Și a testat platforma sub toate formele posibile. În drum spre camera de gardă a dat telefon și a primit indicațiile de la medicul de gardă. A ajuns la camera de gardă și a primit fix aceleași indicații. Și-a dat seama cât de util este. A zis că mai bine nu mă mai duceam până acolo, că am primit aceleași indicații, inclusiv rețeta asta. Adică poți să ai acest instrument la îndemână. Practic e doctorul în buzunar și cu aceste pachete poți să îți rezolvi problema.”, a explicat medicul. 

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