Telemedicină pentru copii. Adina Alberts, medic: „«Copilul meu sănătos» este un pachet ce conține consultații care poate fi accesate într-un an”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adina Alberts, medic chirurg și antreprenor, a vorbit despre „Copilul meu sănătos”, un proiect de telemedicină pentru patologii pediatrice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adina Alberts: „Noi avem o mămică în colectivul nostru care are trei copii. Cristina noastră mereu a avut probleme cu cei mici, probleme normale. Și a testat platforma sub toate formele posibile. În drum spre camera de gardă a dat telefon și a primit indicațiile de la medicul de gardă. A ajuns la camera de gardă și a primit fix aceleași indicații. Și-a dat seama cât util e. A zis că mai bine nu mă mai duceam până acolo, că am primit aceleași indicații, inclusiv rețeta asta.”

Invitată la Marius Tucă Show, Adina Alberts a vorbit despre „Copilul meu sănătos”, un proiect de telemedicină pentru patologii pediatrice. Aceasta a început prin a spune că acest proiect este un pachet de consultații pe care un părinte le poate accesa oricând în timpul unui an. Proiectul, explică medicul, a fost gândit la un preț absolut modic pentru ca orice părinte să își poată permite abonamentul. Aceasta dă un exemplu apropiat ei și vorbește despre o prietenă care a încercat consultația pediatrică.