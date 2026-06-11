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Tomac, premier fără voie. Ion Cristoiu: „Declarația lui Tomac demonstrează că el este ”iepure” în ecuația formării Guvernului”

Andrei Rosz
Tomac, premier fără voie. Ion Cristoiu: „Declarația lui Tomac demonstrează că el este ”iepure” în ecuația desemnării formării Guvernului”
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În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Tomac este iepurele politic al lui Nicușor Dan, care se complace în această postură. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Cred că avem, în cazul lui… Avem o înțelegere între el și Nicușor Dan. Nicușor Dan ne-a zis, uite ce se întâmplă, trebuie să ajungă neapărat în Parlament și poate să ajungă. Nu este obligatoriu să și primească mandatul. Poate să obțină doar 30 de voturi. Ideea este să ajungă în Parlament. Ajunge în Parlament, nu știu ce vrea el după Parlament. Dar, în același timp, a zis și o fi zis el bă, dar eu ce câștig? Eugen Tomac a devenit o celebritate, nu vedeți?”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Tomac este iepurele politic al lui Nicușor Dan, care se complace în această postură. Acesta a spus că scopul lui Eugen Tomac este să ajungă în Parlament. Înțelegerea dintre Tomac și Nicușor, afirmă jurnalistul, prevede că Tomac să ajungă în Parlament. Nu contează, adaugă acesta, dacă trece sau nu de Parlament. Chiar și cu 30 de voturi, afirmă Cristoiu, scopul lui Tomac e îndeplinit.

„Da… Tomac îmi confirmă că el este iepurele. Adică din start a acceptat această postură, mersul până în Parlament… Stai să ne lămurim. Tot ce a făcut el până acum este la puncte, puncte mă-sa, inclusiv treaba asta cu Guvernul. Cred că avem, în cazul lui… Avem o înțelegere între el și Nicușor Dan. Nicușor Dan ne-a zis, uite ce se întâmplă, trebuie să ajungă neapărat în Parlament și poate să ajungă. Nu este obligatoriu să și primească mandatul. Poate să obțină doar 30 de voturi. Ideea este să ajungă în Parlament. Ajunge în Parlament, nu știu ce vrea el după Parlament. Dar, în același timp, a zis și o fi zis el bă, dar eu ce câștig? Eugen Tomac a devenit o celebritate, nu vedeți?”, a explicat jurnalistul. 

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