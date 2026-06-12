Tragedia Administrației Prezidențiale. Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu conștientizează eșecurile în urma acțiunilor sale”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan nu conștientizează eșecul în urma acțiunilor sale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Nu am conoscut până acum omul care să aibă o minimă conștiință a eșecului. Că el nu conștientizează eșecul. El nu are, jur că un om care după primul an de mandat este la poziția aia, nu știu, se trezește, nu doarme noaptea. El este un om fericit. O să vezi că nici eșecul ăsta, nu îl pune pe gânduri.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Nicușor Dan nu conștientizează eșecul în urma acțiunilor sale. Cristoiu a început prin a spune că nu se aștepta ca președintele Dan să fi aruncat numele lui Tomac în spațiul public ca o plesneală pentru funcția de premier. Acesta spune că orice persoană în poziția lui Nicușor Dan după un an de mandat ar conștientiza acest lucru. Jurnalistul afirmă despre președinte că este un om mereu fericit. Scriitorul susține că dacă guvernul Tomac o să fie un eșec, Nicușor Dan nu va conștientiza asta. El subliniază că acest aspect este cea mai mare tragedie a României.