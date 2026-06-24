Valentin Stan – cine sunt conservatorii, suveraniștii? Cine sunt extremiștii?

Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan acuza lipsa de consecvență a președintelui Nicușor Dan, referitor la declarațiile sale în care cataloghează partidul AUR drept extremist, dar totuși colaborează cu personaje politice precum Giorgia Meloni. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan vorbește despre o coaliție între mai multe țări europene care fac lobby pentru un buget consistent de la Uniunea Europeană, pentru fonduri de dezvoltare. Acesta remarcă faptul că președintele Nicușor Dan ar colabora cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Ambii politicieni își doresc un buget european mai mare pentru coeziune.

Cu toate acestea, analistul politic remarcă o neconcordanță între declarațiile și acțiunile președintelui. Nicușor Dan a catalogat partidul AUR, condus de George Simion, drept unul extremist. Totuși, Simion este vicepreședinte în Grupul Conservatorilor din Parlamentul European. Cu toate acestea, președintele nu ezită să colaboreze cu Giorgia Meloni, premierul Italiei făcând parte, împreună cu partidul său, din același grup parlamentar al conservatorilor.