Valentin Stan comentează decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Veștea

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a vrut o majoritate parlamentară cu AUR în cazul PSD, dar a acceptat la Veștea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a vrut o majoritate parlamentară cu AUR în cazul PSD, dar a acceptat la Veștea. Acesta a început prin a spune că PSD ar fi trebuit să primească mandatul de premier. Jurnalistul dezbate raționamentele pentru care nu s-a întâmplat acest lucru. Acesta critică decizia președintelui de a da mandatul de premier lui Veștea, după ce afirmase clar că nu vrea AUR în majoritatea parlamentară.
Ca lumea să înțeleagă ce se întâmplă… Poate ei nu înțeleg bine, oamenii mai comentează. Deci, Marius, nu e așa că nu poți avea o majoritate cu AUR? Era 5 iunie 2026… Atenție, nu că guvern cu AUR sau nu știu ce. Fii atent, ar trebui ca Partidul Social Democrat să își asume responsabilitatea guvernării. Ar trebui să facă acest pas. De asemenea, în societatea civilă s-a enunțat această așteptare. Întrebarea mea este de ce nu l-ați nominalizat pe Sorin Grindeanu în funcția de premier? Întrebarea absolut firească. Atenție ce răspunde: pentru că era previzibilă majoritatea. Nu există majoritate cu AUR. De aia nu i-a dat, că făcea majoritate cu AUR. Nu vorbim aici de cine era în guvernul ăla. Era vorba de cine îl votează, cine asigură supraviețuirea. Și nu ai voie cu AUR. Era previzibilă majoritatea sau atenție, în fine, domniile lor nu au dus raționamentul până la capăt. Eu când am pus întrebarea care să fie majoritatea, am pus întrebarea și care să fie majoritatea din care dumneavoastră să faceți parte? Sau care să fie majoritatea din care să nu faceți parte? Deci, prietene, nu, guvernul cu AUR? Nicio majoritate în Parlament nu se face cu AUR. Păi nu vrei să vezi cum s-a întâmplat pe 18 iunie? Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să fac o majoritate mai departe. O să discutăm…