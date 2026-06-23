Valentin Stan comentează decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Veștea

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a vrut o majoritate parlamentară cu AUR în cazul PSD, dar a acceptat la Veștea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Întrebarea mea este de ce nu l-ați nominalizat pe Sorin Grindeanu în funcția de premier? Întrebarea absolut firească. Atenție ce răspunde: pentru că era previzibilă majoritatea. Nu există majoritate cu AUR. De aia nu i-a dat, că făcea majoritate cu AUR. Nu vorbim aici de cine era în guvernul ăla. Era vorba de cine îl votează, cine asigură supraviețuirea. Și nu ai voie cu AUR.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a vrut o majoritate parlamentară cu AUR în cazul PSD, dar a acceptat la Veștea. Acesta a început prin a spune că PSD ar fi trebuit să primească mandatul de premier. Jurnalistul dezbate raționamentele pentru care nu s-a întâmplat acest lucru. Acesta critică decizia președintelui de a da mandatul de premier lui Veștea, după ce afirmase clar că nu vrea AUR în majoritatea parlamentară.