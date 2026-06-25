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Valentin Stan comentează gestul lui Zelenski de a reînhuma cu onoruri militare un colaborator nazist în Ucraina

Alexandra Anton Marinescu
Valentin Stan comentează gestul lui Zelenski de a reînhuma cu onoruri militare un colaborator nazist în Ucraina
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat reacțiile internaționale generate de ceremonia de reînhumare a unui lider naționalist ucrainean care a colaborat cu Germania nazistă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Stan a susținut că episodul a provocat critici din partea Israelului și tensiuni în relația Ucrainei cu Polonia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Israelul a criticat Ucraina după acordarea onorurilor de stat

Valentin Stan afirmă că autoritățile israeliene au reacționat public după ceremonia organizată în Ucraina.

Ucraina reînhumează un colaborator nazist cu onoruri de stat, ceea ce a dus la condamnare din partea Israelului. Israel a criticat Ucraina. Știi că noi am prezentat asta.

Profesorul susține că ulterior au existat și alte reacții la nivel internațional.

După care totul a explodat. Nawrocki i-a retras lui Zelenski ordinele, după care ucrainenii au trimis toate decorațiile poloneze înapoi. Pentru că naziștii nu se dezmint.

Valentin Stan: Au creat cea mai mare amenințare la adresa securității europene

Profesorul a comentat implicațiile politice ale acestui episod și a criticat sprijinul acordat conducerii de la Kiev de o parte dintre liderii occidentali.

Și cu ăștia suntem noi umăr la umăr. Cea mai mare nenorocire pe care niște tâmpiți au produs-o în Europa, începând cu Joe Biden și cu nefericiții ăștia care au început să-și dea demisia acum, Starmer, Macron pleacă, Merz nu o mai duce nici el. Ăștia au creat cea mai mare amenințare la adresa securității europene, umflând un regim nazist la Kiev.

Stan și-a argumentat poziția invocând ceremonia organizată de autoritățile ucrainene.

Zelenski a acordat onoruri de stat complete unui lider naționalist ucrainean care a făcut parte dintr-o mișcare care a colaborat cu naziștii în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

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